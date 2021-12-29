Kasten yaralama suçundan değil, kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanacak - Son Dakika

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, İran uyruklu eşi Khadijeh Khodajou'yu (25) dövüp bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tekin Yaşmin (27) hakkında 'Eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan hazırlanan iddianameyi inceleyen Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek olayı 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirip, dosyayı Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme dosyayı kabul ederken, Yaşmin'in, 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Aliağa ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 370'inci Sokak'ta oturan Tekin Yaşmin ile eşi Khadijeh Khodajou arasında 18 Eylül günü saat 19.30 sıralarında evde tartışma çıktı. Yaşmin, 1'i engelli 2 çocuğunun gözü önünde Khodajou'yu dövüp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tekin Yaşmin, balkona kaçan eşinin peşinden giderek burada da başına sehpayla vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Khodajou, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Tekin Yaşmin ise tutuklandı.Khodajou'nun dövüldüğü anlar ise komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.MAHKEME GÖREVSİZLİK KARARI VERDİYürütülen soruşturmanın ardından Tekin Yaşmin hakkında 'Eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan dava açıldı. İddianamede, tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bu sırada Yaşmin'in eline meyve bıçağı alarak Khodajou'nun yüzüne ve sol bacağına doğru hamle yaparak yaraladığı belirtildi. Khodajou'nun, kendisini yaralamasını engellemek amacıyla kolunu tutarak, elinden bıçağı almaya çalıştığı Yaşmin'in elinde kesikler oluştuğu kaydedildi. Olayın devamında Yaşmin'in, elini bırakması için Khodajou'nun kolunu ısırdığı belirtildi. Yaşmin'in ardından yardım istemek için balkona çıkan eşi Khodajou'nun başına, karnına ve sırtına elindeki beyaz renk sehpa ile defalarca vurduğu da iddianamede yer aldı.İddianameyi inceleyen Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek olayın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirip, dosyayı Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKGörevsizlik kararını inceleyen Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı kabul etti. Tekin Yaşmin'in, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.Kararı değerlendiren Avukat İslam Gezer, "Sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olması cezaların caydırıcılığı ve suçun doğru tespiti bakımından karar oldukça sevindiricidir. Zira dosya kapsamı bir bütün olarak ele alındığında bu ısrarımızın sebebi kolaylıkla anlaşılacaktır. Hiçbir kadın yalnız yürümeyecek" dedi.

Khodajou'nun avukatlarından Elif Büşra Berber ise, "Olayın TCK kapsamında kasten yaralama suçu olmadığını ve eşin canına kastedildiği tarafımızca aşikar olup, sanığın veya sanık müdafinin itirazının bir ceza hukukunda bir karşılığı bulunmamaktadır. Yargılama sonunda sanık hakkında üst sınırdan cezaya hükmedilmesi için hukuk mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.