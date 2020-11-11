Kasten yaralamadan aranan şahıs uyuşturucuyla birlikte yakaladı - Son Dakika

Kasten yaralamadan aranan şahıs uyuşturucuyla birlikte yakaladı
11.11.2020 12:22
Afyonkarahisar'da polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinin yaptığı uygulama ve denetimlerde kasten yaralama suçundan aranan A.Ö., bir araç içerisinde üzerinde 5,49 gram esrar ve içime hazır aparat içerisinde metafetamin maddesi ile birlikte yakalandı.
Şahıs hakkında gerekli adli işleklerin yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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