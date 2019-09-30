Son Dakika Haberleri: "Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali"
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"Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali"

10 dakika önce

Kastamonu'da düzenlenen "Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali"ne yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Kastamonu'da düzenlenen "Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali"ne yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Valiliğin himayesinde, Kastamonu Belediyesinin destekleriyle Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi öncülüğünde "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla düzenlenen festivalle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Proje sorumlusu Gülsen Kırbaş, festival düşüncesinin yaklaşık bir yıl önce doğduğunu belirtti.

Gastronominin son yılların yükselen değeri olduğunu ifade eden Kırbaş, "Festivalimize alanında meşhur şefler, konuşmacılar katıldı. Valiliğimiz, özel idaremiz, belediyemiz, kalkınma ajansımız bize destek oldu. Pek çok kurum kuruluş bize yardımcı oldu. Kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve tüm Kastamonu'nun el ele vermesiyle böyle bir etkinlik gerçekleştirdi." dedi.

Etkinliğe yoğun katılım olduğunu anlatan Kırbaş, şunları söyledi:

"Üst planlaması Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifine ait ancak hep birlikte yaptığımız bir etkinlik oldu. En az 10 bin kişin ziyaret ettiğini düşünüyoruz. İlkini yaptığımız için beklediğimiz bir rakam değildi. Ben bunu büyük bir başarı olarak görüyorum. Özellikle Kastamonu dışından çok katılım oldu. Bundan sonra büyüterek, geliştirerek devam edeceğiz."

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Kırbaş, Kastamonu'yu önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir etkinliğin beklediğini kaydetti.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:22 Kaynak: AA
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