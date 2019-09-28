Son Dakika Haberleri: "Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali" sona erdi
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"Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali" sona erdi

16 dakika önce

Kastamonu'da, gastronomi alanında dünyaca ünlü isimlerin de katılımıyla düzenlenen "Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali" sona erdi.

Kastamonu'da, gastronomi alanında dünyaca ünlü isimlerin de katılımıyla düzenlenen "Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali" sona erdi.

Valiliğin himayesinde, Kastamonu Belediyesinin destekleriyle Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi öncülüğünde "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen festival 2 gün sürdü.

Etkinlikler kapsamında ünlü şefler Kastamonu'ya özgü çeşitli yemekleri yaparken, yemek yarışmaları, gastronomi alanında söyleşi ve konferanslar düzenlendi.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Sanat merkezi olarak gastronomi festivaline ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Aynan, "Ünlü şefler Danilo Zanna, Hazar Amani, İtalyan Michele Esposito gibi isimler festivale katkı sağladı. Kastamonu'nun yöresel yemekleri yapılırken bir yandan da yarışmaları yapıldı. Bunların hepsi birbirinden güzel görsel şölenler sundu." dedi.

Katılımın oldukça yoğun olduğunu vurgulayan Aynan, "Güzel bir festival oldu. Etkinliklerle bütün Kastamonuluların beğenisi kazanıldı. Festivale 10 bin civarında ziyaretçinin geldiğini düşünüyorum. Kastamonu'nun ilçelerinden ve esnafın katılımlarıyla güzel bir şölen yapıldı." diye konuştu.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:40 Kaynak: AA
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