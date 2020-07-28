Kasyerispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti. - Son Dakika
Kasyerispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti.
Kasyerispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti.
Kasyerispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Berna Gözbaşı ile konuştuktan sonra ikna etti ve beraber içeri girdiler. - İSTANBUL
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28.07.2020 21:21:14. #1.13#
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