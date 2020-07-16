Kat artımı sahtekarlarına dikkat - Son Dakika

Kat artımı sahtekarlarına dikkat

Odunpazarı Belediyesi, bazı kişi veya kişilerin, kat artırımı adı altında, belediyenin adını kullanarak düzenledikleri sahte evraklarla vatandaşlardan para topladıklarını tespit etti.

Odunpazarı Belediyesi, bazı kişi veya kişilerin, kat artırımı adı altında, belediyenin adını kullanarak düzenledikleri sahte evraklarla vatandaşlardan para topladıklarını tespit etti.

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Odunpazarı Belediyesi'nin adını kullanarak düzenledikleri sahte evraklarla, kat artırımı adı altında vatandaşlardan para toplayan kişiler için Odunpazarı Belediyesi vatandaşları uyardı.

Kanunlar karşısında hesap verecekler

"Odunpazarı Belediyesi'nin adını kullanarak vatandaşları suiistimal edenlerin kanunlar karşısında hesap vereceğini" söyleyen Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti. Odunpazarı Belediyesi'nin böyle bir uygulaması olmadığının altını çizen yetkililer, "Vatandaşlarımızın bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemelerini, art niyetli kişilere karşı duyarlı olmalarını ve böyle bir durumla karşılaşmaları halinde gecikmeden emniyet güçlerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir" dedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kat artımı sahtekarlarına dikkat - Son Dakika
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