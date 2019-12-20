Kat görevlileri, otel odasında poşet dolusu para buldu - Son Dakika
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Kat görevlileri, otel odasında poşet dolusu para buldu

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ve İbrahim Sargıcı, bir odadaki gardırobun üstünde poşet içinde gizlenmiş, üzerlerinde 'Britanya Merkez Bankası' ibaresi bulunan 1926 basımı 2 bin 280 adet madeni para buldu.

Kat görevlileri, otel odasında poşet dolusu para buldu, System.String[]

ŞANLIURFA'da, otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ve İbrahim Sargıcı, bir odadaki gardırobun üstünde poşet içinde gizlenmiş, üzerlerinde 'Britanya Merkez Bankası' ibaresi bulunan 1926 basımı 2 bin 280 adet madeni para buldu. İkili, paraları otel yönetimine teslim etti.

Şanlıurfa'da bulunan bir otel, kısa süre önce satıldı. Yeni sahipleri tarafından onarım yapılan otelde Yonca Közü ve İbrahim Sargıcı odaların temizlik işine başladı.  İki temizlik işçisi, bir odadaki dolabın üzerine konulan poşeti açtıklarında ise 'Britanya Merkez Bankası' ibaresi bulunan 1926 basımı altın renkli 2 bin 280 adet madeni para olduğunu gördü. Temizlikçiler, parayı otel yönetimine teslim etti. Kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı bilinmeyen paralar, otel yönetimince de polise verildi.

Yonca Közü, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek, "Gardırobun üzerinde en dip köşeye gizlenmiş halde bulduk" dedi. Otelde 5 yıldır asgari ücretle çalışan temizlikçilerden İbrahim Sargıcı da poşet dolusu parayı otel yönetimine teslim ettiklerini belirterek, "Hemen amirimizin yanına götürüp, teslim ettik. Amirimiz de gereğini yaptı. Tahminim Suriye'deki savaştan kaçan biri getirip, sakladı. Poşet yaklaşık 7 kilo vardı" diye konuştu.

PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Otelin Genel Müdürü Hakan Gürsoy ise personellerinin gördükleri paraya dokunmamalarının kendileri için önem taşıdığını söyledi. Personellerini ödüllendireceklerini vurgulayan Gürsoy, "Bizim için önemli olan, bulunan şeyin değeri değil, görüldükten sonra personelin nasıl davrandığıdır. Onlar için gerekli ödüller yönetimimiz tarafından verilecektir" şeklinde konuştu.

Otelin Genel Koordinatörü Ömer Faruk Karınca da kısa süre önce oteli devraldıklarını ifade ederek, "Çalışanlarımızın hal ve davranışları şirket politikamız açısından son derece önemlidir. Bu şekilde cefakar, kendinden emin olan, maneviyatı yüksek çalışanlarımız olduğu için gurur duyuyoruz" dedi.

Polis ise teslim aldığı madeni paraların sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.


Merkez Bankası, Şanlıurfa, Britanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
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Şanlıurfa kat görevlileri, otel odasında poşet dolusu para buldu
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