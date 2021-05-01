Kat kat lezzet: Türkiye'nin en iyi 10 börekçisi - Son Dakika

Kat kat lezzet: Türkiye'nin en iyi 10 börekçisi

01.05.2021 07:31
Kat kat lezzet: Türkiye'nin en iyi 10 börekçisi, System.String[]

1- İSTER TAVUKLU, İSTER PUDRAŞEKERLİ Tarihi Bilice Börekçisi, İstanbulEbru Erke'nin "Benim bir numaram. Kıymalı-üzümlüsü çok güzel" diyerek anlattığı Tarihi Bilice Börekçisi 1976'dan beri hizmet veriyor.

1- İSTER TAVUKLU, İSTER PUDRAŞEKERLİ Tarihi Bilice Börekçisi, İstanbul

Ebru Erke'nin "Benim bir numaram. Kıymalı-üzümlüsü çok güzel" diyerek anlattığı Tarihi Bilice Börekçisi 1976'dan beri hizmet veriyor. Sarıyer'deki mekanda kıymalıdan suböreğine, tavukludan pudraşekerli böreğe her çeşidi bulabiliyorsunuz. (0212) 271 09 66

2- ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR Tarihi Yeniköy Börekçisi İstanbul

Yeniköy'ün en nostaljik noktalarından Yeniköy Börekçisi sık tercih edilen mekanlardan biri. Taş fırında, odun ateşinde pişen börekleri meşhur. Mehmet Yaşin ve Bengi Kurtcebe öneriyor. (0532) 282 24 77

3- COĞRAFİ İŞARET ALDI

Anadolu Su Böreği Erzurum

1995'ten beri Akköse ailesinin kadınları tarafından hazırlanıyor. Ebru Erke "Çok iyiler. Erzurum su böreği olarak coğrafi işaret aldılar" diyor. Türkiye'nin her yerine kargo hizmeti sunuyor. (0442) 215 44 44

4- BİNLERCE TEPSİ ÜRETİYOR Dilim Börek İstanbul

2003'te kurulan işletme için Sahrap Soysal "Merkezi bir mutfakta, binlerce tepsi börek yapılmasına rağmen lezzetlerinden hiçbir zaman ödün vermediler" yorumunda bulunuyor. 444 43 56

5- YUFKA ÖNÜNÜZDE AÇILIYOR Osman Usta Antalya Börekçisi, İzmir

Küçücük bir dükkanda 1979'dan beri hizmet veriyor. Müge Akgün "Önünüzde açılan taze yufkalarla yapılıyor. Ağızda lezzet patlaması yaratan böreğini tatmak için İzmir'e gidilir" diyor. (0232) 489 35 42

6- 55 ÇEŞİT ÜRÜN SUNUYOR İzol Börek Adana

1976'dan beri herkesin dilinde. Adana'da Saydam Caddesi'ndeki işletme 27 bayi ve 55 çeşit ürünüyle hamur işi severlerin sıkça uğradığı adreslerden biri. Hazer Amani tavsiye ediyor. (0322) 352 30 77

7- TARİFLER ANNEANNEDEN Kuhinja Boşnak Böreği İstanbul

Ayfer Yavi'nin önerdiği mekan 2015'te Bahçelievler'de faaliyete başladı. İncecik açılmış böreklerin tarifleri anneannelerinden kalma, mutfaklarında da Boşnak kadınlar çalışıyor. (0212) 644 74 82

8- ASIRLIK GELENEK Tarihi Sarıyer Börek İstanbul

1895'e dayanan köklü geçmişiyle tam bir Sarıyer klasiği... Kıymalı, kuşüzümlü börek ve pudraşekerli tatlı börek en sevilen lezzetleri. Refika Birgül'ün önerisi. 444 41 70

9- 40 YILDIR TEK ŞUBEDE Gaziburma Mustafa İstanbul

Pendik'teki tek şubesiyle 40 yıldır müşterilerini ağırlıyor. Tatlılarıyla ünlü olan yer için Çiğdem Seferoğlu "Peynirli suböreği İstanbul'un en iyisi" diye konuşuyor. (0216) 354 27 27

10- KIYMALISI İÇİN SİPARİŞ VERİN Diyar Burma İstanbul

1905'ten bu yana faaliyette. Ahmet Örs " Kalamış'taki şubesinden alıyorum ve suböreği bu civarın en iyisi" diyor. Siparişe özel kıymalı tepsi böreği de yapılıyor. (0216) 576 82 75

EN İNCE HALİNİ OSMANLI'DA ALDI Ayfer Yavi, 'Bir Dünya Börek' kitabının yazarı

Türkiye'nin birçok yerinde, özellikle sabahları buharı tüten kıymalı, peynirli, patatesli, otlu, ıspanaklı ve sade börekler mutfağımızın değerli simgelerindendir. Türk halkının Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan kadim mutfağının yadigarıdır. Osmanlı'da en ince halini aldığını bildiğimiz börekler bu topraklardaki altın çağını 17'nci ve 18'inci yüzyılda yaşamış. Evliya Çelebi'nin 'Seyahatnamesi'nde daha önce duymadığınız onlarca çeşidi yer alır: Şam böreği, tereyağlı murtabak böreği, çiriş böreği, ballı börek, çakıl böreği, bohça böreği, tencere böreği, kapak böreği, süt böreği, mihrap böreği, paça böreği ve daha niceleri...

Kat kat lezzet: Türkiye'nin en iyi 10 börekçisi

İstanbul, Yeniköy, Sarıyer, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kat kat lezzet: Türkiye'nin en iyi 10 börekçisi - Son Dakika Magazin


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