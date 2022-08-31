Video: İspanyol Araştırmacılar 60 Bin Yıllık Neandertal Kalıntıları Buldu - Son Dakika
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Video: İspanyol Araştırmacılar 60 Bin Yıllık Neandertal Kalıntıları Buldu

31.08.2022 22:42
Video: İspanyol Araştırmacılar 60 Bin Yıllık Neandertal Kalıntıları Buldu

Katalan bölgesel hükümeti Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, İspanyol araştırmacıların Barselona yakınlarındaki arkeolojik alanda 60.000 yıllık bir Neandertal kafatasının kısmi kalıntılarını bulduklarını açıkladı.

Katalan bölgesel hükümeti Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, İspanyol araştırmacıların Barselona yakınlarındaki arkeolojik alanda 60.000 yıllık bir Neandertal kafatasının kısmi kalıntılarını bulduklarını açıkladı.

Capellades'deki Abric Romani sahasındaki kazıyı, Katalan Paleoekoloji ve Sosyal Evrim Enstitüsü'nden (Iphes-Cerca) bir ekip gerçekleştirdi. Ekip bulguları "olağanüstü" olarak nitelendirdi.

Ünlü arkeolog Eudald Carbonell'in gözetiminde 40 yıldır kazı yapılan alanda Neandertal kalıntılarına ilk kez rastlanıyor.

Kalıntılar, 19 Ağustos'ta, bu yaz yapılan ve alandaki 60.000 yıllık Neandertal geyik avı kampına denk gelen bir seviyenin ortaya çıkarılmasına yönelik kazı sırasında ortaya çıkarıldı.

Kalıntılar çeşitli uzmanlar tarafından temizlenip incelendikten sonra, bulunanların bir Neandertal kafatasına ait parçalar; özellikle de yan kafatası kemiği, şakak ve elmacık kemikleri gibi bölümler olduğu belirlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İspanya'nın Barselona şehrinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Barselona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: İspanyol Araştırmacılar 60 Bin Yıllık Neandertal Kalıntıları Buldu - Son Dakika

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