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Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi - Son Dakika

Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi

16.08.2021 13:57

Messi'yi elinde tutamayan Barcelona'nın 'batmak üzere' olduğu söylentileri kulislerde konuşuluyordu. Ne yazık ki bu iddialar doğru çıktı. Katalan devinin borcu tam 1 milyar 350 milyon euro. Başkan Laporta, "Barcelona'nın borcu 1.350 milyon eurodur. Kulübün ekonomik durumu çok endişe verici bir seviyede" ifadelerini kullandı.

Katalan devi günden güne eriyor. Messi'nin elden çıkmasına rağmen ekonomik seviyede pek bir değişiklik yaşanmadı. Kulübün borcu tam 1 milyar 350 milyon euro. Gelirler de bir hayli düşmüş durumda. Eskisi gibi oyuncu satışları yapılmıyor. Takımın futbolcu başına maaş ortalaması da 9 milyon euro seviyelerinde.

Barcelona gerçekten batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi

"ÇOK ENDİŞE VERİCİ DURUMDAYIZ"

Barcelona Başkanı Laporta tabloyal ilgili vehameti, "Yapılan mali denetim sonrası bugün itibariyle Barcelona'nın borcu 1.350 milyar Euro'dur, La Liga'ya 481 milyon Euro zarar açıkladık. Kulübün ekonomik durumu çok endişe verici bir seviyede" sözleriyle anlattı.

Barcelona gerçekten batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi

Barcelona, Euro, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi - Son Dakika Spor


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