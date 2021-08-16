Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi

"Hangi partiye oy vereceksin?" diye sordular, Sedat Peker'in oğlu rengini belli etti

Katalan devi günden güne eriyor. Messi'nin elden çıkmasına rağmen ekonomik seviyede pek bir değişiklik yaşanmadı. Kulübün borcu tam 1 milyar 350 milyon euro. Gelirler de bir hayli düşmüş durumda. Eskisi gibi oyuncu satışları yapılmıyor. Takımın futbolcu başına maaş ortalaması da 9 milyon euro seviyelerinde.

"ÇOK ENDİŞE VERİCİ DURUMDAYIZ"

Barcelona Başkanı Laporta tabloyal ilgili vehameti, "Yapılan mali denetim sonrası bugün itibariyle Barcelona'nın borcu 1.350 milyar Euro'dur, La Liga'ya 481 milyon Euro zarar açıkladık. Kulübün ekonomik durumu çok endişe verici bir seviyede" sözleriyle anlattı.