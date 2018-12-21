Son Dakika Haberleri: Katalan Halkı Sokaklarda

Katalan Halkı Sokaklarda

4 saat önce

- Katalan halkı sokaklardaBARSELONA - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderliğinde Barcelona'da toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına karşı Katalonya halkı, caddeleri kapattı.

- Katalan halkı sokaklarda

BARSELONA - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderliğinde Barcelona'da toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına karşı Katalonya halkı, caddeleri kapattı.
İspanya'nın Katalonya bölgesindeki ayrılık yandaşları İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderliğinde Barcelona'da toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına karşı şehrin önemli yollarını trafiğe kapattı. Barcelona'nın diğer kentlerle ulaşımını engellemeyi amaçlayan eylemler kapsamında limanlar ile El Prat ve Reus Havaalanlarının girişleri de kısmi olarak trafiğe kapatıldı.
Barcelona'ya dün akşam gelen Başbakan Sanchez, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından, Başbakan Sanche, Katalonya sorununa demokratik bir çözüm bulmak için yapıcı diyalog başlatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:11 Kaynak: İHA

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