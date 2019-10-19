Katalan liderden gösteriler sonrası İspanya'ya çağrı: Müzakere masasına oturalım

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra, bölgede 5 gün süren protesto gösterilerinin ardından İspanya merkezi hükümetine kendileriyle müzakere masasına oturma çağrısı yaptı. Quim Torra, hiçbir zaman şiddete başvurmadıklarını, bundan sonra da başvurmayacaklarını söyledi.

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau de, "İşler böyle gidemez. Kent halkı yaşananları hak etmiyor" dedi.

İspanya hükümeti henüz Torra'nın müzakere çağrısına yanıt vermedi. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ise şiddet olaylarından "Katalan ayrılıkçıları" sorumlu tuttu.

9 Katalan lidere 13 yıla kadar hapis

İspanya Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü, ayrılıkçı 9 Katalan lideri, 2017'de yasadışı şekilde bağımsızlık referandumu düzenledikleri gerekçesiyle 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırmıştı.

Başta Barcelona olmak üzere Katalonya'nın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmiş, son protestolarda 80'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

En büyüğü Cuma akşamı düzenlenen ve polisin tahminine göre 500 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde 200'e yakın kişi de yaralanmıştı.

Barcelona'daki gösterilerde güvenlik güçleri biber gazı ve plastik mermi kullanmış; polis taş atan ve barikatlar kuran gençleri ilk kez tazyikli su kullanarak dağıtmıştı.

Eski Katalan lider Puigdemont 2 yıldır Belçika'da

Dönemin Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, referandumu sonrası Belçika'ya gitmişti. İspanya, Belçika'dan, Puigdemont'un iadesini istiyor. Puigdemont, İspanya'ya dönerse tutuklanacak.

Katalonya'da 2 yıl önce yapılan referanduma katılım oranı yüzde 43 olmuş, oy verenlerin yaklaşık yüzde 90'ı bağımsızlığa destek vermişti.

Quim Torra bu hafta Katalonya'da 2 yıl içinde yeni bir bağımsızlık referandumu yapılması gerektiğini söylemişti.