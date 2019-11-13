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Katalan parlamentosu bağımsızlık baskılarını artırdı, göstericiler daha çok protesto çağrısı yaptı
6 saat önce
İspanya'da genel seçimlerin üzerinden iki gün geçmesi ardından hükümet kurulamazken Katalonya Parlamentosu İspanya'dan ayrılmak için baskıları artırdı.
İspanya'da genel seçimlerin üzerinden iki gün geçmesi ardından hükümet kurulamazken Katalonya Parlamentosu İspanya'dan ayrılmak için baskıları artırdı.
Bağımsızlık yanlısı partilerin baskın olduğu Katalan Parlamentosu, İspanya Anayasa Mahkemesinden çıkan sonuçlara karşı çıkarak "kendi kaderini tayin hakkını somut bir şekilde kullanma iradesini" dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:31
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