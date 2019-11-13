Son Dakika Haberleri: Katalan parlamentosu bağımsızlık baskılarını artırdı, göstericiler daha çok protesto çağrısı yaptı
Son Dakika Dünya Katalan parlamentosu bağımsızlık baskılarını artırdı, göstericiler daha çok protesto çağrısı yaptı - Son Dakika Dünya

Katalan parlamentosu bağımsızlık baskılarını artırdı, göstericiler daha çok protesto çağrısı yaptı

6 saat önce

İspanya'da genel seçimlerin üzerinden iki gün geçmesi ardından hükümet kurulamazken Katalonya Parlamentosu İspanya'dan ayrılmak için baskıları artırdı.

Katalan parlamentosu bağımsızlık baskılarını artırdı, göstericiler daha çok protesto çağrısı yaptı, System.String[]

İspanya'da genel seçimlerin üzerinden iki gün geçmesi ardından hükümet kurulamazken Katalonya Parlamentosu İspanya'dan ayrılmak için baskıları artırdı.


Bağımsızlık yanlısı partilerin baskın olduğu Katalan Parlamentosu, İspanya Anayasa Mahkemesinden çıkan sonuçlara karşı çıkarak "kendi kaderini tayin hakkını somut bir şekilde kullanma iradesini" dile getirdi.

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Hükümet, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:31 
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