Katalan siyasetçilere verilen cezaları protesto eden göstericilere polis müdahalesi

İspanya'da polisin, Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden göstericilere müdahalesi sırasında çıkan olaylarda yaralananların sayısı 170'e yükseldi.

Yetkililer, polisin dün Barselona Havalimanı ve İspanya'nın kuzeydoğusundaki çeşitli bölgelerde düzenlenen gösterilere coplu müdahalesi sırasında çıkan olaylarda, en az 170 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 40'ının polis memuru olduğu ve protestolarda 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şiddet olaylarının "Demokratik Tsunami" adlı bir grubun internetten yaptığı çağrı üzerine patlak verdiği aktarılırken, İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, grup hakkında soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

İspanya havalimanları işletmecisi AENA, gösteriler nedeniyle Barselona Havalimanı'nda 110 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme, dün Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası vermişti.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.