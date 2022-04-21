Katalan siyasetçilerin yasa dışı takibi İspanya hükumetinin geleceğini tehdit ediyor - Son Dakika

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde 60'tan fazla siyasetçi, sivil toplum örgütü lideri, avukat ve gazetecinin, İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımla takibe aldığı iddiası merkezi hükümetin geleceğini riske attı.

Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones, söz konusu iddiaların Mecliste soruşturulmaması ve Başbakan Pedro Sanchez'in sorumluların bulunması için gerekli çabayı göstermemesi halinde azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan verdikleri desteği geri çekeceklerini açıkladı.

Aragones, hafta başında ABD'nin The New Yorker gazetesinin ortaya attığı ve Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubunun verilerine dayandırılan Katalan siyasetçilerin ve düşünce önderlerinin Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı iddialarının doğruluğunun araştırılması talebiyle Meclis ve Senatoya gitti.

Katalonya'da "CatalanGate" olarak adlandırılan iddialarının Katalonya özerk parlamentosunda kınandığı ve İspanyol hükümetince acilen araştırılıp sorumluların ortaya çıkarılması talebiyle alınan kararın ardından Madrid'e gelen Aragones, siyasi parti temsilcileri ve gazetecilerle görüştü.

Aragones, basına yaptığı açıklamada, "Bir yasama organında korunması gereken asgari bir güven olduğu açıktır, şu anda bu güven sıfırdır. Eğer hükümet acil, şeffaf ve sorumluları ortaya çıkaracak şekilde bir soruşturma yapmazsa koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ilişkiler bundan böyle farklı olacaktır." dedi.

Aralarında kendisinin ve eski Katalonya özerk hükümet başkanları Artur Mas, Quim Torra ile İspanyol yargısından kaçarak Brüksel'de yaşayan Carles Puigdemont ve yakın çevrelerinin de olduğu casus yazılımıyla takip edilmesi olayının "demokrasiye en büyük saldırı" olduğunu vurgulayan Aragones, bunun asla cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.

İspanya Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez'in "Hükümetin Pegasus olayıyla ilgili saklayacak hiçbir şeyi, hiçbir bilgisi yok. CNI (İspanya İstihbarat Servisi) bunu kullanmışsa da açıklayamaz çünkü gizlidir." şeklindeki açıklamasına da cevap veren Aragones, bu olayın "en büyük demokrasi skandalı olduğunu ve aydınlatmanın da hükümete düştüğünü" savundu.

Katalonya özerk hükümetindeki en büyük parti olan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Ocak 2020'de PSOE ve Unidas Podemos partileri arasında kurulan azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek vermiş, karşılığında da Katalonya'daki bağımsızlık taleplerinin barışçıl yollardan siyasi bir çözüm yoluna girmesi için "diyalog masası" kurulmasını şart koymuştu.

Aragones, şu ana kadar somut hiçbir adım atılmasa da çalışmalarını sürdüren diyalog masasındaki görüşmelerin dondurulduğunu, Pegasus olayı sonuçlanmadığı sürece masaya oturmayacaklarını duyurmuştu.

İspanya'da merkezi hükümetin küçük ortağı, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos soruşturma başlatılmasını istese de PSOE'yi ikna edemiyor.