Katalanlar Gemide Esir Kalan Çocuklara Noel Heyecanı Yaşattı
9 dakika önce
Katalanlar, Akdeniz'de kurtarılan ve Open Arms adlı gemideki Afrikalı göçmen çocuklara, Noel geleneklerinden 'Caga Tio' heyecanını yaşattı.
Katalanlar, Akdeniz
'de kurtarılan ve Open Arms adlı gemideki Afrikalı göçmen çocuklara, Noel geleneklerinden 'Caga Tio' heyecanını yaşattı. Caga Tio yani "kaka yapan kütük" geleneği nedir?
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:13
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