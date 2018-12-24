Son Dakika Haberleri: Katalanlar Gemide Esir Kalan Çocuklara Noel Heyecanı Yaşattı

Katalanlar Gemide Esir Kalan Çocuklara Noel Heyecanı Yaşattı

9 dakika önce

Katalanlar, Akdeniz'de kurtarılan ve Open Arms adlı gemideki Afrikalı göçmen çocuklara, Noel geleneklerinden 'Caga Tio' heyecanını yaşattı.

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Katalanlar, Akdeniz'de kurtarılan ve Open Arms adlı gemideki Afrikalı göçmen çocuklara, Noel geleneklerinden 'Caga Tio' heyecanını yaşattı. Caga Tio yani "kaka yapan kütük" geleneği nedir?
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:13 

Akdeniz, Dünya
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