Katalogla müşteri bulan fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Katalogla müşteri bulan fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

29.06.2022 09:46

Bursa merkezli olmak üzere 2 ilde kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda 10 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Çetenin referansla müşterilerini artırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından aralarında yurt dışından getirilenlerin de olduğu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, dün sabah Bursa'da 9, Kocaeli'de ise 1 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4'ü aynı aileden 10 şüpheli gözaltına alındı.

Referansla müşteri bulan, kataloglu fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

14 KADIN KURTARILDI

Şüphelilerin ev ve üst aralamalarında 14 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, fuhuştan elde edildiği tespit edilen 32 bin lira, 51 dolar, 20 euro ve 27 bin Özbekistan Somu ele geçirildi.

Bursa merkezli kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı

14 KADIN KURTARILDI

Çetenin referansla müşterilerini arttırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonda ayrıca 14 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Fuhşa sürüklenen kadınlar, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katalogla müşteri bulan fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katalogla müşteri bulan fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı - Son Dakika
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