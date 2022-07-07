Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 gözaltı - Son Dakika
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Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 gözaltı

07.07.2022 10:31

Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 gözaltı Zengin Müşteri 'Kato', zengin işadamına 'toptancı' kadınlara ise 'Minnoş' demişlerKAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda;

Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 gözaltı

Zengin Müşteri 'Kato', zengin işadamına 'toptancı' kadınlara ise 'Minnoş' demişler

KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 182 farklı erkek müşteri ile aralarında sanatçı, güzellik uzmanı, hemşire, masör gibi farklı sektörlerde çalışan, Kayseri, Antalya, İzmir, Nevşehir, Aksaray illerinde yaşayanların olduğu 49 mağdur kadının fuhuş yapmasına aracılık edip yer ve imkan sağladıkları, bayanların çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8'i erkek 27 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince kent genelinde suç oranlarının artması üzerine yapılan araştırmalarda; piyasada menfaat karşılığı fuhuş yapan ve geçimini bu şekilde temin eden eskort bayanların sosyal medya ve whatsapp üzerinden müşterileriyle iletişime geçtikleri, müşterilerine numaralarını vererek diğer kadın arkadaşlarına söyleyip para 'debel' karşılığında rezidans, otel veya müşterilerin evinde fuhuş yaptıkları, tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4 - 5 bin TL gecelik ücretlerinin ise 8 - 10 bin TL olduğu, fuhuş yapan bayanların bir birlerine müşteri yönlendirdikleri, whatsapp üzerinden bayanların 'katalog' tabir edilen resimleri zengin müşterilere 'Koli, Kahve ve Koo', zengin ama keko müşterilere 'Laço' ve zengin işadamlarına 'toptancı', cinsel ilişki ücreti olarak tabir ettikleri 'elbise ve temizlik ücreti' zengin erkek müşterilerine gönderdikleri, müşterilerin katalogdan beğendiği, piyasada 'VİP' veya 'Kaporacı Kızlar' olarak tabir edilen bayanlarla doğrudan ve üçüncü kişiler aracılığıyla irtibata geçtikleri, ücret konusunda anlaştıkları kadınlarla Kayseri'de veya Nevşehir'de alkollü ve kurumsal eğlence mekanlarında zengin erkeklerle buluşup önce eğlendikleri daha sonra 'Minnoş' diye hitap ettikleri kadınlarla lüks ve pahalı otellerde cinsel birliktelik yaşadıkları ve haksız ekonomik kazanç elde ettikleri belirlendi. Ayrıca bu kadınların 3 farklı taksici ile anlaşmalı oldukları ve başka taksici kullanmadıkları öğrenilirken, belirtilen suçlarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda 3 ay süre ile teknik ve fiziki takipler sonucunda ekiplerce eş zamanlı planlı operasyon düzenlendi.

49 kadın mağdur edilmiş

182 farklı erkek müşteri ile aralarında sanatçı, güzellik uzmanı, hemşire, masör gibi farklı sektörlerde çalışan, Kayseri, Antalya, İzmir, Nevşehir, Aksaray illerinde yaşayanların olduğu 49 mağdur kadının fuhuş yapmasına aracılık edip yer ve imkan sağladıkları, bayanların çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8'i erkek olmak üzere toplam 27 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haber: Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 Gözaltı Son dakika haber: Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 Gözaltı Yunus timlerinin şok uygulamaları sürüyor Yunus timlerinin şok uygulamaları sürüyor
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 27 gözaltı - Son Dakika
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