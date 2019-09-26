Son Dakika Haberleri: Katalonya 7 ülkede 'elçilik' açacak
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Katalonya 7 ülkede 'elçilik' açacak

14 dakika önce

İspanya hükümetinin yasal girişimlerine rağmen dış politikada adımlar atmayı sürdüren Katalonya özerk yönetim hükümeti, 7 ülkede "elçilik" açacak.

Katalonya 7 ülkede 'elçilik' açacak, System.String[]

İspanya hükümetinin yasal girişimlerine rağmen dış politikada adımlar atmayı sürdüren Katalonya özerk yönetim hükümeti, 7 ülkede "elçilik" açacak.

İspanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:50 
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