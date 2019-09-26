Katalonya 7 ülkede 'elçilik' açacak
14 dakika önce
İspanya hükümetinin yasal girişimlerine rağmen dış politikada adımlar atmayı sürdüren Katalonya özerk yönetim hükümeti, 7 ülkede "elçilik" açacak.
İspanya hükümetinin yasal girişimlerine rağmen dış politikada adımlar atmayı sürdüren Katalonya özerk yönetim hükümeti, 7 ülkede "elçilik" açacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:50
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