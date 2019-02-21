Katalonya: Bağımsızlık Yanlısı Liderlerin Yargılanmasını Protesto Eden Gruplar Otoyolları Bloke Etti
46 dakika önce
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde ayrılıkçı liderlerin mahkeme önüne çıkmasına tepki gösteren aktivist gruplar araç lastiği yakarak ve otoyolları bloke ederek protesto düzenledi.
İspanya
'nın Katalonya özerk bölgesinde ayrılıkçı liderlerin mahkeme önüne çıkmasına tepki gösteren aktivist gruplar araç lastiği yakarak ve otoyolları bloke ederek protesto düzenledi
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:43
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