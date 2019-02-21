Son Dakika Haberleri: Katalonya: Bağımsızlık Yanlısı Liderlerin Yargılanmasını Protesto Eden Gruplar Otoyolları Bloke Etti

Katalonya: Bağımsızlık Yanlısı Liderlerin Yargılanmasını Protesto Eden Gruplar Otoyolları Bloke Etti

46 dakika önce

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde ayrılıkçı liderlerin mahkeme önüne çıkmasına tepki gösteren aktivist gruplar araç lastiği yakarak ve otoyolları bloke ederek protesto düzenledi.

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İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde ayrılıkçı liderlerin mahkeme önüne çıkmasına tepki gösteren aktivist gruplar araç lastiği yakarak ve otoyolları bloke ederek protesto düzenledi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:43 

İspanya, Dünya
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