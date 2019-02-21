Son Dakika Haberleri: Katalonya Bir Kez Daha Karıştı: 28 Yaralı

Katalonya Bir Kez Daha Karıştı: 28 Yaralı

1 saat önce

İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde bağımsızlık isteyen politikacıların yargılanmasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Katalonya Bir Kez Daha Karıştı: 28 Yaralı, System.String[]
İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde bağımsızlık isteyen politikacıların yargılanmasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor. Çıkan olaylarda 12'si polis 28 kişi yaralandı. İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde birkaç azınlık sendikası tarafından yapılan çağrıyla bölgesel hükümet ve dernekler tarafından bağımsızlık lehinde desteklenen protesto gösterileri düzenleniyor. Cezaevinde bulunan Katalan politikacıların geçtiğimiz hafta Madrid'de başlayan yargılanmalarını protesto etme amacını taşıyan gösterilerin destekçileri bağımsızlık yanlısı politikacıların özgürlüğünü talep ediyor. Öğle saatlerinde başlayan protestolar Katalonya'nın farklı yerlerinde devam ediyor. Sendikalar ve öğrenci örgütleri saat 12.00'de başkent Barselona'daki Plaza Universitat'ta toplandı. Protestoda, Katalan politikacıların serbest bırakılması ve Katalan cumhuriyeti için hak talebinde bulunmak üzere sloganlar atıldı. Bölgede sabah saatlerinden itibaren bazı yolların kesilmesiyle trafik olumsuz etkilendi ve polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis ve göstericiler arasında yaşanan olaylarda 12'si polis 28 kişinin yaralandığı bildirildi. Barselona'da gösterilerin günün ilerleyen saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

İspanya, Güncel
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