Katalonya'da artan Kovid-19 vakaları alarm veriyor - Son Dakika

Katalonya'da artan Kovid-19 vakaları alarm veriyor

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde karantina ilan edildi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde karantina ilan edildi.

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Katalonya özerk hükümeti, geçen hafta karantina uygulamaya başladığı Segria ilçesindeki vaka sayısındaki artış ve salgının çevredeki yerleşim yerlerinde de görülmeye başlaması nedeniyle bu ilçenin bağlı olduğu Lleida kentinin tamamında karantina kararı alındığını duyurdu.

Katalonya Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı Alba Verges, 15 gün boyunca Lleida kentine ve Segria'ya bağlı 7 belediyeye giriş ve çıkışların yasaklandığını bildirdi.

Verges, karantina ilan edilen yerlerde 10'dan fazla kişinini toplanmasına, düğün ve toplu dini ibadetlerle sportif ve kültürel aktivitelere yasak getirildiğini, eğlence merkezlerinin, havuzların ve jimnastik salonlarının kapatıldığını belirtti.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra da gelişmelere göre yeni kararlar almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yerel yönetimin açıkladığı verilere göre, Katalonya'da son 24 saatte 253'ü Barselona'da olmak üzere toplam 816 yeni vaka tespit edildi.

Virüsün yayılmasında "göçmen işçilerin etkili olduğu" iddiası

Bu arada İspanyol basınında yer alan haberlerde, ülkede salgının en çok hissedildiği yer olan Lleida'da vaka sayısındaki hızlı artışın haziran sonunda başladığı vurgulandı.

Haberlerde, Lleida ile sınır komşusu olan Huesca'ya gelen ve çoğunluğu göçmen olan sezonluk tarım işçilerinin salgının yayılmasında etkili olduğu iddia edildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Katalonya'da Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 5 bin 675 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Katalonya özerk hükümeti, bu rakamın aslında iki kat fazla olduğunu ileri sürüyor.

Bakanlığın 10 Temmuz'da açıkladığı son verilere göre, İspanya'da 253 bin 908 vaka bulunurken, virüs nedeniyle 28 bin 403 kişi yaşamını yitirdi.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katalonya'da artan Kovid-19 vakaları alarm veriyor - Son Dakika
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