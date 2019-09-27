Son Dakika Haberleri: Katalonya'da başkanlık binasındaki pankart mahkeme kararıyla kaldırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Katalonya'da başkanlık binasındaki pankart mahkeme kararıyla kaldırıldı

17 dakika önce

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin başkanlık binasının balkonundaki "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankart, mahkeme kararıyla kaldırıldı.

Katalonya'da başkanlık binasındaki pankart mahkeme kararıyla kaldırıldı, System.String[]

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin başkanlık binasının balkonundaki "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankart, mahkeme kararıyla kaldırıldı.

Katalonya özerk yönetimi hükümetinin, yargılanan ve kaçak Katalan siyasetçilere destek vermek için son iki yıldır önemli kamu binalarına astığı pankartlarla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJC), Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'nın "ifade özgürlüğünü" gerekçe göstererek yaptığı itirazı kabul etmeyerek, Barselona'daki Katalonya başkanlık binası balkonundaki pankartın kaldırılması talimatını verdi.

TSJC, 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimi gerekçe göstererek, seçim döneminde kamu binalarına siyasi içerikli pankartlar asılamayacağını belirtti.

Yetkililer, mahkemenin talimatından kısa bir süre sonra "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartı balkondan indirdi.

Torra, benzer bir şekilde 28 Nisan erken genel seçimleri öncesinde de aynı pankartı kaldırma kararını uygulamamıştı.

Katalan başkanı bu konudan dolayı "devletin kurumlarının talimatına itaatsizlik" suçlamasıyla 18 Kasım'da mahkemeye çıkacak.

Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partilerin temsilcilerinin yönetimindeki kamu binalarında uzun süredir, bağımsızlık girişiminin sembolü olan sarı kurdelalar ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankart asılı bulunuyordu.

Merkez Seçim Komitesi, siyasi propaganda niteliğinde olduğu gerekçesiyle seçim kampanyaları sürecinde kamu binalarından bu sembol ve pankartların kaldırılması talimatını vermişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin
Kamuda çakar lambalar sökülüyor Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem Son Dakika: 31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 17:38:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katalonya'da başkanlık binasındaki pankart mahkeme kararıyla kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]