Katalonya'da bu kez bağımsızlık karşıtları gösteri yaptı: 'Sokaklar bize de ait'
52 dakika önce
İspanya'nın Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı çıkan Katalanlar Barselona'da gösteri yaptı.
İspanya'nın Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı çıkan Katalanlar Barselona'da gösteri yaptı.
İspanyol bayrakları ile yürüyen yaklaşık 80 bin kişi, Katalonya'da son yıllarda giderek artan bağımsızlık girişimlerine karşı çıktı
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:11
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