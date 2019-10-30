Son Dakika Haberleri: Katalonya'da bu kez bağımsızlık karşıtları gösteri yaptı: 'Sokaklar bize de ait'
Son Dakika Dünya Katalonya'da bu kez bağımsızlık karşıtları gösteri yaptı: 'Sokaklar bize de ait'

Katalonya'da bu kez bağımsızlık karşıtları gösteri yaptı: 'Sokaklar bize de ait'

52 dakika önce

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı çıkan Katalanlar Barselona'da gösteri yaptı.

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İspanya'nın Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı çıkan Katalanlar Barselona'da gösteri yaptı.

İspanyol bayrakları ile yürüyen yaklaşık 80 bin kişi, Katalonya'da son yıllarda giderek artan bağımsızlık girişimlerine karşı çıktı

Katalonya'da bu kez bağımsızlık karşıtları gösteri yaptı: 'Sokaklar bize de ait'

Barselona, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:11 
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