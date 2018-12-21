Katalonya'da İspanya Karşıtı Gösteriler

İspanya Hükümet
Sözcüsü Isabel Celaa, "Katalonya ile çatışmadan çıkmak için kanal açmak istiyoruz." dedi.
Bakanlar Kurulunun Barselona
kentinde düzenlenen haftalık olağan toplantısından sonra basına açıklama yapan Celaa, Barselona sokaklarında gösteri yapan bağımsızlık yanlılarına şiddetten kaçınmaları çağrısı yaptı.
"Buraya gelişimiz bir sevgi hareketi." diyen Celaa, "Tüm vatandaşların refahı için demokratik olarak çalışıyoruz. Katalonya ile çatışmadan çıkmak için kanal açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Celaa, Barselona'da güvenliği sağlamak için görevlendirilen 9 bin İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisine de teşekkür etti.
Diğer yandan Celaa, Bakanlar Kurulunun asgari ücreti 900 avroya çıkarma kararının yanı sıra Katalonya'yı ilgilendiren bazı kararlar da açıkladı. İspanya hükümeti, Barselona'daki El Prat havaalanının adını Josep Tarredellas olarak değiştirilmesi kararı aldı. İspanya'da diktatör Francisco Franco
döneminde sürgünde olan Tarradellas, Franco'nun ölümü sonrasında demokrasiye geçişte Katalonya'nın ilk özerk yönetim başkanı olmuştu.
Bakanlar Kurulu ayrıca 1940'ta kurşuna dizilerek öldürülen eski Katalonya özerk yönetim başkanı Lluis Companys ile ilgili kararı veren diktatör Franco hükümetinin bu kararını kınayan ve reddeden bir deklarasyonun meclise sunulması kararını aldı.
Hükümet Sözcüsü Celaa, Katalonya'daki otoyolların bakım ve onarımı için 112,77 milyon avroluk bir yatırım yapılması kararı alındığını da açıkladı.
Basın toplantısına katılan Bölgesel Politikalar Bakanı Meritxell Batet de Katalonya'da bağımsızlık yanlılarının savunduğu "kendi geleceğine karar verme hakkının" İspanya Anayasası'nda olmadığını vurguladı. Batet, hükümetin Katalonya sorununu diyalog ve yasalar çerçevesinde çözmek istediğini ifade etti.
"Bize bir koloni gibi davranıyorlar"
Öte yandan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin Barselona sokaklarındaki gösterilerinde yapılan konuşmalarda, Bakanlar Kurulunun burada toplanması "provokasyon" olarak nitelendirildi.
Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütü Katalonya Ulusal Birliği (ANC) Başkanı Elisenda Paluzie, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, "Bakanlar Kurulu bize bir koloni gibi davranıyor." dedi.
Barselona'nın farklı yerlerinde devam eden gösterilerde şimdiye kadar Katalonya yerel polisinden 28, göstericilerden de 15 kişinin yaralandığı açıklanırken, 10 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.