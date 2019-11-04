Katalonya'da İspanya Kralı karşıtı gösteri

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı grupların 4. haftasına giren gösterilerinde bu kez Kral 6. Felipe protesto edildi.

Girona Prensesi Vakfı Ödülleri için Barselona'ya gelen Kral 6. Felipe ve ailesine karşı, ödül töreninin yapıldığı Kongre Sarayı yakınlarında toplanan yüzlerce kişi eylem düzenledi.

Bağımsızlık yanlısı radikal sivil grupların çağrısıyla toplanan kalabalık arasında Katalonya'da yerel hükümette iktidarda olan ayrılıkçı siyasi partilerin temsilcileri de yer aldı.

"Katalonya'nın Kralı yok", "İşgal güçleri dışarı", "Monarşi değil cumhuriyet" sloganları atan bağımsızlık yanlısı grubun olası taşkınlıklarını önlemek için çevredeki yolları kapatan polis, alışılmışın dışında güvenlik önlemleri aldı.

Ödül törenine gelen davetlilerin Kongre Sarayı'na girişlerini engellemeye çalışan bazı göstericiler, Kral'ın fotoğraflarını da yaktı.

Ayrılıkçı radikal gruplar sosyal medya aracılığıyla yaptıkları açıklamalarda, "İspanya Kralı bizden korkuyor ve saklanıyor. Şehrin ana caddelerini trafiğe kapatıyor ve polisle dolduruyor. Çünkü biliyor ki Katalonya'nın ne kralı ne de korkusu var." ifadelerini kullandı.

Katalonya'da 1. siyasi parti konumunda olan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi de "Kral, Katalonya vatandaşları arasında meşruluğunu tamamen kaybetmiştir." açıklamasında bulunarak, Katalanları "siyasi tutukluların serbest bırakılması ve bağımsızlık için" gösteriye çağırdı.

Yüksek Mahkemenin 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçiye 9 ila 13 yıl hapis cezası vermesinin ardından Kral 6. Felipe ilk kez Katalonya'da resmi bir programa katıldı.

Katalonya'da 14 Ekim'de başlayan ve 4. haftasına giren gösterilerde şimdiye kadar 650'den fazla kişi yaralanıp, 200'ün üzerinde kişi gözaltına alınırken, kitlesel eylemler ara verilmeksizin sürüyor.

Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR), İspanya'da erken genel seçimlerin yapılacağı 10 Kasım'da Katalonya'daki seçmenlerin sandıklara gidip oy kullanmasını engelleyen eylemler yapılması çağrısında bulunuyor.

İspanya'da veliaht Prenses Leonor, Katalonya'da ilk resmi konuşmasını yaptı

Diğer yandan 10'uncusu düzenlenen Girona Prensesi Vakfı Ödülleri, bu ödüle adını veren, İspanya'da kraliyet tahtının 1 numaralı veliahtı Prenses Leonor açısından oldukça önemli oldu.

Kral 6. Felipe'nin büyük kızı, 14 yaşındaki Prenses Leonor, Katalonya'da ilk, İspanya'da ikinci resmi konuşmasını yaptı.

Kongre Sarayı'nda bulunan davetliler, Kral 6. Felipe ve ailesine destek için uzun süre ayakta alkış tuttu.

Ayrıca bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı çıkan Katalonya Sivil Toplumu adlı örgüt de Barselona kent merkezinde "Kral'a destek" için toplanacağını açıkladı.