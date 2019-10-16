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Son Dakika 3. Sayfa Katalonya'da protestolar devam ediyor: 3 gözaltı

Katalonya'da protestolar devam ediyor: 3 gözaltı

2 saat önce

İspanya'da Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği hapis cezasına karşı devam eden protestolarda dün akşam 3 kişi gözaltına alındı.

Katalonya'da protestolar devam ediyor: 3 gözaltı, System.String[]

İspanya'da Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği hapis cezasına karşı devam eden protestolarda dün akşam 3 kişi gözaltına alındı.


İspanya'da Yüksek Mahkeme, yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan ayrılıkçı Katalan siyasetçileri hapis cezasına mahkum etmişti. Yüksek mahkeme kararının ardından binlerce Katalan kararı protesto etmek için sokaklara döküldü. Dün akşam saatlerinde Barcelona'da devam eden gösterilerde polis ve protestocular arasında çatışma çıktı. Göstericiler, kurdukları barikatları ateşe verip yolları kapattı. Barcelona'daki hükümet binalarına girmeye çalışan protestoculara polis göz yaşartıcı gaz müdahale etti. Protestolarda 3 göstericinin gözaltına alındığı, yaralanan 9 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Öte yandan Girona'da da binlerce Katalan protestocu gösterine devam ediyor.


Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Meritxell Budo, gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, protestocuların öfkelerini anladıklarını ve aynı duyguları paylaştıklarını söyledi. İspanya hükümeti ise ayrılıkçı eylemleri kimin organize ettiğini araştırdıklarını açıkladı.


İspanya Yüksek Mahkemesi, 14 Ekim'de görülen davada bağımsızlık yanlısı 12 Katalan siyasetçiden 9'unu 9 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezasına mahkum etmişti. Diğer 3 siyasetçi ise para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararının ardından pazartesi günü gösteriler patlak vermişti. Pazartesi günü düzenlenen gösterilerde binlerce protestocu, Barselona'daki havaalanına giden yolları kapatmış, 100'den fazla uçuş iptal edilmişti.


Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen bağımsızlık referandumu düzenlenmişti. - BARSELONA

İspanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
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