Son Dakika Haberleri: Katalonya'da saint ursula festivali'nde, geleneksel 'insan kulesi' oluşturuldu
Son Dakika Güncel Katalonya'da saint ursula festivali'nde, geleneksel 'insan kulesi' oluşturuldu

Katalonya'da saint ursula festivali'nde, geleneksel 'insan kulesi' oluşturuldu

1 saat önce

Katalonya'da Saint Ursula Festivali'nde, geleneksel 'insan kulesi' oluşturulduİspanya, (DHA) - İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde Saint Ursula Festivali'nde, geleneksel 'insan kulesi' oluşturuldu.

Katalonya'da Saint Ursula Festivali'nde, geleneksel 'insan kulesi' oluşturuldu

İspanya, (DHA) - İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde Saint Ursula Festivali'nde, geleneksel 'insan kulesi' oluşturuldu.

Katalonya'nın Tarragona şehrinde başlayan ve 18'inci yüzyıldan itibaren festivallerde insanlardan oluşturulan 'insan kulesi', bu sene şehrin Plaça del Blat caddesi üzerinde oluşturuldu. 'Colla Vella' grubu tarafından 'insan kulesi'nin oluşturulduğu etkinliğin orijinal dilindeki adı 'castell' ve 'kale' anlamına geliyor. Kuleyi oluşturan kişilere ise 'casteller' deniyor.

'Birliktelik ile tam bir başarıyı' temsil eden 'castell', kişilerin üst üste çıkmasıyla oluşturuluyor. Birkaç katmandan oluşturulan 'castell'i 'güç, denge, cesaret ve sağduyu' kelimeleri temsil ediyor.

1970 yılına kadar sadece erkeklerin katıldığı bu gösteriye, 1980'lerden itibaren kadınların da katılmaya başladığı belirtiliyor.

Ayrıca, geleneğin başladığı Tarragona şehrinde bir de 'castell' etkinliğinde oluşturulan 'insan kulesi' anıtı bulunuyor.

Katalonya'da saint ursula festivali'nde, geleneksel 'insan kulesi' oluşturuldu

İspanya, Ursula, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:55 Kaynak: DHA
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