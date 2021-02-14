Katalonya'da sandık başı anketlere göre ayrılıkçı siyasi partiler çoğunluğu korudu - Son Dakika

Katalonya'da sandık başı anketlere göre ayrılıkçı siyasi partiler çoğunluğu korudu

14.02.2021 23:05

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde yapılan Katalonya özerk yönetimi yerel parlamento seçiminde, sandık başı anket sonuçlarına göre ayrılıkçı siyasi partiler bir kez daha çoğunluğu elde etti.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde yapılan Katalonya özerk yönetimi yerel parlamento seçiminde, sandık başı anket sonuçlarına göre ayrılıkçı siyasi partiler bir kez daha çoğunluğu elde etti.

Yaklaşık 5,6 milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimde yerel saat ile 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi 20.00'da (TSİ 22.00) sona erdi.

Sandık başı anket sonuçlarına göre ayrılıkçı siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC), 135 sandalyeli Katalan parlamentosunda en fazla milletvekilini (36/38) çıkaracağı belirtildi.

İspanya'da merkezi hükümetteki koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Katalonya'daki kolu Katalonya Sosyalist Partisinin (PSC) ise 34/36 aralığında milletvekili çıkaracağı ve ikinci büyük parti olacağı bildirildi.

Katalonya'daki diğer ayrılıkçı partilerden Katalonya için Birlik'in (Junts) 30/33, Halk Birliği Adaylığının (CUP) da 7 milletvekili çıkarması beklenirken, yerel parlamentoda ayrılıkçı partilerin çoğunlukta devam edeceği görüldü.

Katalan parlamentosunda mevcut durumda, dışarıdan CUP'un desteğiyle ERC-Junts koalisyonu hükümette bulunurken, son bir yıldır ciddi sorunlar yaşayan koalisyonun, bölgedeki ayrılıkçı girişimlerini sürdürmesi için bugünkü seçim sonuçlarının ardından koalisyonu devam ettirmekten başka seçeneği bulunmuyor.

Bu arada Katalonya'da 2017'de yapılan bundan önceki seçimde 36 milletvekili çıkararak birinci parti olan liberal görüşlü Vatandaşlar'ın (C's) bu kez büyük oy düşüşüyle milletvekili sayısının 6/7'ye düşeceği kaydedildi.

İspanyol siyasetinde yaklaşık 3 yıllık kısa bir geçmişi olan aşırı sağ görüşlü, İslam ve göçmen karşıtı politikalar yürüten Vox partisi ise 6/7 milletvekili ile ilk defa Katalonya parlamentosuna girecek.

Kovid-19 seçimlere katılımı düşürdü

Öte yandan, Katalonya özerk yönetim hükümeti İçişleri Bakanlığı, saat 18.00 itibarıyla seçimlere katılımın yüzde 45,7 olduğunu açıklarken, 2017'deki seçimlerle kıyaslandığında 22 puanlık düşüş olması dikkati çekti.

İspanya'da Madrid'in ardından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü bölge olan Katalonya'da bugünkü seçimlerde salgının etkisi tam olarak görüldü.

Seçimlerde ilk defa okullar dışında, aralarında Barcelona'nın maçlarını oynadığı Nou Camp'ın da olduğu bölgedeki stadyumlar, spor tesisleri, kütüphaneler ve açık alanlar da oy kullanma merkezi olarak kullanıldı.

Ateşleri ölçülerek alınan sandık görevlilerinin her birine iki FFP2 tipi maske, birer plastik siperlik ve eldiven verildi.

Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, riskli grupta (65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar ve hamileler) olanlar 09.00-12.00, karantinada olan yaklaşık 96 bin kişi 19.00-20.00, geri kalan seçmenler de 12.00-19.00 saatleri arasında oy kullandı.

Karantinada olanların oy kullandığı son 1 saatte sandık görevlileri koruyucu elbise ve koruyucu gözlük taktı.

Katalonya'da sandık başı anketlere göre ayrılıkçı siyasi partiler çoğunluğu korudu
Katalonya'da sandık başı anketlere göre ayrılıkçı siyasi partiler çoğunluğu korudu
Katalonya'da sandık başı anketlere göre ayrılıkçı siyasi partiler çoğunluğu korudu
Katalonya'da sandık başı anketlere göre ayrılıkçı siyasi partiler çoğunluğu korudu

Milletvekili, Parlamento, İspanya, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katalonya'da sandık başı anketlere göre ayrılıkçı siyasi partiler çoğunluğu korudu - Son Dakika


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