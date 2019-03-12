Katalonya'da "Sarı Kurdela" Krizi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde, ayrılıkçı girişimlerinden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için kamu binalarına asılan sarı kurdelaların kaldırılması istendi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde, ayrılıkçı girişimlerinden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için kamu binalarına asılan sarı kurdelaların kaldırılması istendi.



İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçim öncesinde Merkez Seçim Komitesi, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere ilişkin bazı kararlar aldı. Komite, Katalonya özerk yönetimine bağlı kamu binalarında asılı olan sarı kurdelalar ile bağımsız Katalonya bayraklarının kaldırılması talimatını vermesi için Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra'ya 48 saat süre tanıdı.



"İfade özgürlüğünün hükümet edenlerin değil, kişilerin bir hakkı olduğunun" altını çizen Komite, Katalonya'daki kamu binalarında sarı kurdelaların ve bağımsız Katalonya bayraklarının kaldırılması kararının altında "siyasi tarafsızlığın korunmasının" olduğunu savundu.



Katalonya'daki süreç



İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.



İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.



Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu. Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." şeklindeki sözleri dikkati çekmişti.



Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu" davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu. Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil, çünkü böyle bir şey ceza yasasında yok." demişti.



Katalonya'daki mevcut özerk yönetim hükümeti, gerek yargılanan gerekse kaçak durumda olan Katalan siyasetçilere destek için 2017 yılının sonundan bu yana sembol olarak kullandığı "sarı kurdelaları" tüm kamu binalarına ve Katalonya özerk parlamentosunda boş olan Katalan siyasetçilerin sandalyelerine asıyor.



Bağımsız Katalonya bayrağı olarak tanımlanan, resmi Katalonya bayrağının üzerinde yıldızlı olanı ise çok uzun süredir ayrılıkçı belediyelerin binalarında asılı duruyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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