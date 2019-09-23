Katalonya'da şiddet yanlısı ayrılıkçılara operasyon

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde şiddet yanlısı ayrılıkçı bir gruba karşı düzenlenen operasyonda dokuz kişi gözaltına alındı.

İspanya'da jandarma birimleri, Katalonya'da şiddet içeren eylemler yapan ayrılıkçı "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) adlı örgüte karşı geniş çaplı operasyon başlattı.

Terör suçlarına bakan Ulusal Mahkemenin hakimi Manuel Garcia Castellon'un talimatıyla başlatılan operasyonda dokuz kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İspanyol basınının jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, CDR üyesi dokuz kişinin Katalonya'da şiddet içerikli eylemler yapmaya hazırlandıkları iddia edildi.

Sabah erken saatlerde Barselona merkezli başlayan operasyon kapsamında 10 yere baskın düzenlendiği ve patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

CDR'ye yönelik yaklaşık bir yıldır devam eden soruşturma kapsamında yakalanan dokuz kişinin hafta içinde Madrid'deki Ulusal Mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Yargılanan Katalan siyasetçilerle ilgili mahkeme kararı bekleniyor

Diğer yandan Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumuyla bağlantılı Yüksek Mahkemede yargılanan dokuzu tutuklu 12 Katalan siyasetçiyle ilgili kararın ekim ayı içinde çıkması bekleniyor.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, hapis cezası alması beklenen Katalan siyasetçilerle ilgili mahkeme kararının açıklanmasının ardından Katalonya'da bağımsızlık yanlısı örgütlerin sokağa çıkarak gösteriler yapmaya hazırlandıkları belirtiliyor.

Katalan polisinin olası şiddet yanlısı gösterilere karşı önlemlerini şimdiden artırdığı, göstericilere karşı kullanmak üzere ek biber gazı aldığı yönünde haberler çıkıyor.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış ardından 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosu tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu kabul etmişti.

Yasa dışı bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Sanıklardan dokuzu tutuklu üçü serbest yargılanırken, haklarında, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

Ayrıca Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında yurt dışına kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve altı eski Katalan siyasetçi hakkında İspanya'da ulusal sınırlarda arama ve tutuklama emri bulunuyor.

Tutuklu ve kaçak durumda bulunan Katalan siyasetçilerden üçü milletvekili, biri senatör, üçü Avrupa parlamenteri ve biri belediye meclis üyesi seçilmesine rağmen İspanyol yargısı bu kişilerin görevlerine başlamalarını engelledi.