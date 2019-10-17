Katalonya'da siyasetçilerin mahkumiyetine karşı protestolar sürüyor - BARSELONA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarına taviz verilmeyeceğini ancak çatışmaların, yetkilileri sert önlemler almak konusunda provoke edemeyeceğini belirtti.

Sanchez, Madrid'de yaptığı açıklamada, Katalonya özerk yönetiminde, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarını protesto eden göstericiler ile polis arasında yaşanan çatışmaların yetkilileri sert önlemler almaya yöneltmeyeceğini, İspanya hükümetinin şiddet olaylarına "kararlılıkla, soğuk kanlılıkla ve birlik içinde" karşılık vereceğini bildirdi.

Gün boyunca Katalonya'da yaşanan son gelişmelerle ilgili Madrid'deki diğer ulusal siyasi liderlerle istişarelerde bulunan Sanchez, bölgedeki şiddet olaylarından "organize aşırılıkçı grupları" sorumlu tutarak, "yükselen bir şiddet sarmalı" oyununa girmeyeceğini söyledi.

Barselona'daki gösteride havaya tuvalet kağıtları fırlatıldı

Gösterilerin üçüncü gününde Barselona'nın merkezinde toplanan protestocular havaya yüzlerce beyaz tuvalet kağıdı rulosu fırlattı.

Protestocular, eylemlerinde tuvalet kağıtlarını kullandıklarını çünkü "temizlenmesi gereken çok şey olduğunu" söyledi.

Barselona'da on binlerce kişinin katıldığı protestolarda, yollara barikat kuran, araçları ateşe veren, taş, şişe ve havai fişek fırlatan göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Polis yetkilileri, Girona şehrindeki protestolarda da çatışmalar çıktığını belirtti.

Katalonya bölgesinde gün içinde 5 kentte binlerce kişi, Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet cezalarını protesto etmek üzere yürüyüşler düzenlemişti.

Diğer yandan, protestolar sırasında çıkan çatışmalarda, üç günde, aralarında polis memurlarının da olduğu 200'ü aşkın kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

"Şiddete karşı kararlı, orantılı ve birlik içinde hareket edecek"

Madrid hükümetinden gün içinde yapılan açıklamada da Barcelona'da yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili, "Bir azınlık, Katalonya sokaklarında, özellikle Barcelona'da şiddeti empoze etmek istiyor. Bunu barışçıl bir yurttaş hareketi olarak değil, Katalonya'nın birliğini bozmak üzere şiddete başvuran organize grupların eylemi olarak görüyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

İspanyol hükümetinin amacının bölgenin birliğini ve güvenliğini sağlamak olduğu vurgulanan açıklamada, hükümetin gerektiğinde şiddete karşı kararlı, orantılı ve birlik içinde hareket edeceği belirtilmişti.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

Ayrılıkçı Katalanlarla ilgili davaya bakan Madrid'deki Yüksek Mahkeme, 14 Ekim'de, 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası vermişti.

"İtaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa ise hapis cezası verilmemişti.