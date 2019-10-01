Katalonya'da yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yılı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yılı olması dolayısıyla gösteriler organize edildi.

İspanya'nın en önemli sorunu olan, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini direkt etkileyen Katalonya'da ayrılıkçı gruplar, bir kez daha meydanlara indi.

Yargılanan Katalan siyasetçilerle ilgili mahkeme kararının bu ay açıklanmasının beklenmesi ve ayrılıkçı gruplardan "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) üyesi 7 kişinin "terörizm" suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, Katalonya'daki gerginliği daha da artırdı.

Ayrıca, Katalonya'da özerk hükümet tarafından atanan, Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın Genel Direktörü Andreu Martinez, CDR'ye karşı düzenlenen operasyonu gerekçe göstererek, bağımsız referandumunun yıl dönümü gösterilerinden bir gün önce istifa etti.

Gösteriler, sabah erken saatlerde başladı

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, CDR'ye yönelik operasyonu, "İspanyol devletinin bağımsızlık girişimlerini terörizmle ilişkilendirme çabası" olarak gösterip, sert dille eleştirmişti.

Katalonya'nın Barselona, Girona, Lleida, Sabadell, Vic, Tarragona kentlerinde ağırlıklı olarak organize edilen bağımsızlık yanlısı gösteriler, sabah erken saatlerde başladı.

Olaysız geçen gösterilerin ilki Girona'da olurken, CDR sempatizanı yaklaşık 300 kişilik bir grup, jandarma kışlası önünde eylem yaptı.

CDR'den "İspanyol devletine meydan okuyan" açıklama

CDR'den yapılan yazılı açıklamada, "İspanyol devleti, şiddetli bir şekilde saldırmaya hazır ağır yaralı bir canavar gibi hareket ediyor ama titreyen düşman onlar olacaktır. CDR olarak bir referandumu savunmak için doğduk ve şimdi bir Cumhuriyeti savunmak için büyüyoruz. Kazanacağız" ifadelerine yer verildi.

Ayrılıkçı sivil örgütlerce yapılan çağrılarda, bağımsızlık referandumundan dolayı büyük gösterinin Barselona kentinde saat 19.00'da (TSİ 20.00) başlayacağı duyuruldu.

Bu gösteriye, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin temsilcilerinin de katılacağı ve kent merkezindeki Avrupa Parlamentosu binasının önünde sona eren bir yürüyüş yapılacağı belirtildi.

Akşam saatlerinde de tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden bazılarının bulunduğu Lledoners Cezaevi önünde eylem yapılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla takviye polis ekiplerinin gönderildiği Katalonya'da polis, demiryolu ve karayolunda trafiği kapatmaya yönelik olası eylemleri ve şiddet içerikli gösterileri önlemek için geniş güvenlik önlemi aldı.

Puigdemont: "Üzerime terörist etiketi koymak istiyorlar"

Bu arada 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunun mimarlarından olan ve sonrasında İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, bir kez daha İspanyol devletini suçlayan açıklamalar yaptı.

Katalonya radyosuna konuşan Puigdemont, "Üzerime terörist etiketi koymak ve sonrasında 3. kez Avrupa'da benim için tutuklama emri çıkarılmasını kolaylaştırmak istiyorlar." dedi.

CDR'ye yönelik yapılan operasyonun, "İspanyol devletinin, bağımsızlık yanlılarını şiddetle bağdaştırma çabası" olduğunu iddia eden Puigdemont, "Tek yol barışçıl olmak ve şiddete karşı çıkmaktır. Bağımsızlık yanlıları, şiddet yanlılarını dışlamalıdır." diye konuştu.

"Katalonya bağımsızlık istemiyor, birlikte yaşam istiyor"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, CDR'ye yönelik operasyon sonrasında yapılan açıklamalarla ilgili ayrılıkçı Katalan siyasetçilere "Ateşle oynamayın. Nereden gelirse gelsin her türlü şiddeti kınayın." çağrısında bulundu.

Bir radyoya açıklama yapan Sanchez, Katalonya'da "ilk olarak yasalara saygı, sonra da diyalog olması gerektiğini" savunarak, "Katalonya bağımsızlık istemiyor, birlikte yaşam istiyor." dedi.

Sanchez, Katalonya'nın özerklik haklarının askıya alınmasını içeren anayasanın 155. maddesini gerek duymaları halinde uygulamakta tereddüt etmeyeceklerini vurguladı.

- Katalonya sorununun süreci

İspanya Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da bağımsızlık referandumu yapılıp, 27 Ekim'de Katalonya parlamentosu tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu kabul etmişti.

Yasa dışı referandumu organize etmekten 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri 12 Şubat-12 Haziran'da Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılanırken, mahkemenin bu ay kararını açıklaması bekleniyor.

Sanıklardan 9'u tutuklu yargılanırken, haklarında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezası isteniyor.

İspanya'da 28 Nisan erken genel seçimi ve 26 Mayıs yerel seçimlerinde, tutuklu sanıklardan 4'ü milletvekili, 1'i senatör, 1'i de belediye meclis üyesi seçilse de davadan dolayı bu hakları dondurulmuştu.

Diğer yandan İspanya'da haklarında arama ve tutuklama emri bulunan eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont'un da aralarında olduğu 5 Katalan siyasetçi, yaklaşık iki yıldır ülke dışında yaşıyor.

Puigdemont ve Antoni Comin, 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde parlamenter seçilmesine rağmen, haklarındaki tutuklama kararı nedeniyle İspanya'ya gelerek mazbatalarını almamışlar ve Avrupa parlamenteri olamamışlardı.

Bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı katalan siyasetçilerle ilgili başka davalar da bulunuyor.

Katalonya parlamentosunda 27 Ekim 2017'de ilan edilen tek taraflı bağımsızlık kararının okunması sırasında Divan Kurulu üyesi olan 5 eski milletvekili ve aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinden eski milletvekili Mireia Boya, "devletin kurumlarına karşı itaatsizlik" suçundan 19-22 Kasım'da Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinde yargılanacak.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ise 28 Nisan'daki genel seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulunun talimatına rağmen, Katalonya'daki resmi kurumların binalarına asılan ve yargılanan Katalanlara destek veren pankart ve sembolleri kaldırmayı reddettiği için 18 Kasım'da mahkemeye çıkacak.