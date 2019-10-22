Katalonya'daki gösteriler İspanya geneline yayılıyor

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde başlayan ve şiddet olaylarıyla öne çıkan gösteriler, ülke geneline yayılıyor.

Tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçinin 9 ila 13 yıl hapis cezası almasının ardından Katalonya'da başlayan gösteriler dalga dalga ülkenin diğer kentlerine sıçradı.

Sn bir haftada, başta Bask bölgesi, Madrid ve Valensiya olmak üzere İspanya'nın farklı kentlerinde, mahkum olan Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasına yönelik gösteriler düzenlendi.

İspanya'da bağımsızlık yanlısı girişimleriyle öne çıkan diğer bir bölge olan Bask özerk yönetiminin Bilbao ve San Sebastian kentlerinde "Referandum suç değil. Kendi geleceğine karar verme hakkını savunuyoruz." mesajı altında gösteriler yapıldı.

Ayrıca, İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin pazar günü Bilbao kentinde düzenlediği mitingi protesto etmek isteyen faşizm karşıtı gruplar ile izinsiz gösteriye müdahale eden polis arasında çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı.

Bu arada mahkum edilen Katalan siyasetçilere destek için geçen hafta başkent Madrid'de düzenlenen ve aşırı sağ görüşlü grupların önlemeye çalıştığı gösteri de olaylı geçti.

Kent merkezinde karşı gruplar ve polis arasında çıkan olaylarda bir polis 26 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı. Madrid Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Isabel Diaz Ayuso, "Katalonya ile ilgili ülke genelindeki tansiyonun düşmesine kadar bu tip gösterilere izin verilmemesini" istedi.

Diğer yandan bazı kentlerde, meydanlara çıkan milliyetçi gruplar da İspanya'nın birliğinden yana gösterilerle Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlere karşı çıktı.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekle suçlanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

Yüksek Mahkeme, 14 Ekim'de 12 Katalan siyasetçiden tutuklu yargılanan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verdi.

Eski Katalonya Devlet Başkanı Yardımcısı Oriol Junqueras 13 yıl, eski Katalonya Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, eski Dışişleri Bakanı Raul Romeva, eski Çalışma Bakanı Dolors Bassa 12'şer yıl, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell 11,5 yıl ve eski İçişleri Bakanı Joaquim Forn ile eski Toprak Bakanı Josep Rull 10,5'ar yıl hapis cezası almıştı.

Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütü liderleri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart ise "halkı isyana teşvik" suçundan 9'ar yıla mahkum edilirken, "itaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa hapis cezası verilmemişti.

Kararın ardından hafta boyunca başta Barselona olmak üzere Katalonya bölgesindeki kentlerde kitlesel protestolar düzenlendi.

Katalonya'daki gösterilerde yaklaşık 600 kişi yaralanırken, bunların 288'inin polis olduğu açıklandı.

Gösterilerde 199 kişi gözaltına alınırken, çıkan olaylarda sadece Barselona kentindeki zararın 2,7 milyon avroyu bulduğu bildirildi.