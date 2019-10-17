Katalonya'daki protestoların üçüncü gecesinde 80 yaralı

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestoların 3'üncü gecesinde en az 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından yapılan açıklamada, protestoların üçüncü ve en şiddetli gecesinde, 46'sı polis memuru 80 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 33 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 4 protestocunun kamu düzenini bozma suçundan tutuklandığı kaydedildi.

Katalonya'nın en büyük kenti Barcelona'da dün geceki protestolara katılan 10 binlerce kişi polisle çatıştı. Göstericilerden bazıları sokaklarda kurdukları barikatları, araçları ve çöp kutularını ateşe verdi. Protestocular, "Sokaklar her zaman bizim olacak!" sloganları attı.

Polis, protestolarda göstericilerin güvenlik güçlerine molotofkokteyli, taş, şişe ve maytap fırlattığı açıklamasını yaptı.

Polis helikopteri fişekle vuruldu

Bir polis helikopterinin, 5 fişekle vurulduğunu aktaran güvenlik güçleri, protestolar başladığından bu yana aralarında polislerin de bulunduğunu en az 250 kişinin yaralandığını aktardı.

Diğer yandan, Katalonya bölgesinde bugün protestocuların Fransa'ya giden bir otoban da dahil bazı yolları kapattığı öğrenildi.

Barcelona'ya doğru barışçıl protesto yürüyüşü

Katalonya Özerk Bölgesi'nin her köşesinden binlerce kişi, çarşamba gününden bu yana Barcelona'ya doğru yürüyor. Beş noktadan başlayan yürüyüşe katılanların, cuma günü kentteki öğrenci ve işçi sendikalarıyla büyük bir gösteri düzenlemesi bekleniyor.

Aileler, çocuk ve yaşlıların da yer aldığı yürüyüşlere katılanlar, "Siyasi mahkumlara özgürlük" pankartı taşıyor.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

Ayrılıkçı Katalanlarla ilgili davaya bakan Madrid'deki Yüksek Mahkeme, 14 Ekim'de, 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası vermişti. "İtaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa ise hapis cezası verilmemişti.