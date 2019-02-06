Katalonya'dan İspanya'ya Bağımsızlık İçin Yol Haritası Talebi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi hükümetinin bağımsızlık için İspanya hükümetine sunduğu yol haritası talebinde, Katalan halkının kendi geleceğine karar veren bir referandumdan İspanya'daki monarşinin tartışmaya açılmasına kadar 21 madde yer aldı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi hükümetinin bağımsızlık için İspanya hükümetine sunduğu yol haritası talebinde, Katalan halkının kendi geleceğine karar veren bir referandumdan İspanya'daki monarşinin tartışmaya açılmasına kadar 21 madde yer aldı.



Europa Press Ajansının Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Katalonya Başkanı Quim Torra'nın 20 Aralık'ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmede sunduğu belgenin içeriği aktarıldı.



Haberde, "İspanya ve Katalonya Arasındaki Çatışmanın Çözümü İçin Bir Devlet Paktı" başlıklı belgede Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmak için 21 maddelik yol haritası önerisinin yer aldığı belirtildi.



Habere göre, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Torra'nın İspanya Başbakanı Sanchez ile yaptığı toplantıda sunduğu belgede, Katalan halkının kendi geleceğine karar verme hakkının garanti edilmesi, Katalonya sorununun çözümü için uluslararası arabulucu belirlenmesi, diktatör Franco dönemine ait İspanyol devletindeki tüm izlerin silinmesi ve İspanya'daki monarşi sisteminin tartışmaya açılması talepleri öne çıktı.



İspanyol hükümetine atfen "Katalonya'ya karşı hükümet edilemez, Katalan kurumlarının egemenliğine saygı gösterilmeli." ifadelerinin yer aldığı belgede, "İspanya ile Katalonya arasındaki müzakerelerin eşit şartlarda yürütülmesi için uluslararası bir arabulucu atanması" istendi.



Ayrıca "Katalonya halkına karşı ekonomik ve siyasi saldırıların araştırılması, diktatör Franco dönemindeki mahkeme kararlarının iptal edilmesi, güçler ayrılığının garanti edilmesi, yeni faşist gruplar hakkında suç duyurusunda bulunulup bu grupların dışlanması" maddeleri yer aldı.



Söz konusu belgenin, yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık yanlısı referandumla bağlantılı olarak "devlete karşı ayaklanma" ile suçlanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu liderinin yargılanmasına bir hafta kala basına sızdırılması dikkati çekti.



Katalonya ile İspanya hükümetleri arasında diyalog için "arabulucu" atanacak



Diğer yandan Katalonya'da iktidarda olan ayrılıkçı siyasi partiler, İspanya'daki azınlık hükümetinin meclise sunduğu 2019 devlet bütçesine destek vermek için Katalonya ile İspanya hükümetleri arasında diyaloğu sağlayacak bir arabulucu tayin edilmesini şart koştu.



İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, Katalonya hükümet temsilcilerinin "arabulucu" ifadesi yerine "yazıcı" şeklinde bir tanımlama yaparken, diyaloğun sadece bütçeye ilişkin olacağını belirtti. İspanya'da muhalefetteki sağ görüşlü partiler ve sağ görüşlü basın organları ise Başbakan Pedro Sanchez'i "Katalanların şantajına boyun eğmekle" suçladı.



Muhalefetteki Halk Partisi ve Vatandaşlar partilerinin liderlerinin sosyal medya mesajlarında ve El Mundo gazetesinin editör yazısında "Sanchez, Katalanların önünde diz çöktü," "Vatan haini", "Sanchez, İspanyol devletini küçük düşürdü" şeklinde ifadeler kullandı.



Katalonya'daki süreç



İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.



İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12 kişinin yargılanmasına Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de 12 Şubat'ta başlanacak.



Sanıklar hakkında savcılık, İspanya hükümeti adına dava açma yetkisi olan "Hükümet Avukatlığı" kurumu ve aşırı sağcı Vox partisi tarafından ayrı ayrı ceza talepleri bulunuyor.



Savcılık devlete karşı ayaklanma suçundan eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras için 25 yıl; eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, eski Katalonya Meclis Divanı Üyesi Jordi Sanchez ve bağımsızlık yanlısı Omnium Cultural adlı sivil toplum örgütünün eski başkanı Jordi Cuixart için 17'şer yıl; eski Katalonya Bölgesel İşler Bakanı Josep Rull, eski Katalonya Çalışma, Sosyal İşler ve Aile Bakanı Dolors Bassa, eski Katalonya Başkanlık Ofisi Bakanı Jordi Turull, eski Katalonya İçişleri Bakanı Joaquim Forn ve eski Katalonya Dışişleri Bakanı Raül Romeva için de 16'şar yıl hapis talep ediyor.



Vox ise sanıklar hakkında 74 yıla kadar hapis cezası verilmesini istiyor.



Davada, eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, eski İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya Meclis Başkanı Roger Torrent, eski Katalonya Başkanı Artur Mas ve Bask özerk yönetimi başkanı İnigo Urkullu gibi önemli isimler de şahit olarak dinlenecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mourinho'ya İspanya'da Vergi Kaçakçılığı Suçundan 1 Yıl Hapis Cezası

Müzisyenleri Döven Çiğ Köfteci Ali Usta, Bu Kez Küçük Çocuğa Bağırdı

Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması

Kripto Para Şirketi Konkordato İlan Etti, 140 Milyon Dolara Ulaşılamıyor