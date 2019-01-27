Katalonya Derbisi Barcelona'nın
28 dakika önce
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona, deplasmanda Girona'yı 2-0 mağlup etti.
İspanya
1. Futbol
Ligi'nin (La Liga
) 21. haftasında Barcelona
, deplasmanda Girona'yı 2-0 mağlup etti.
Katalonya bölgesinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçta Barcelona'nın gollerini Nelson
Semedo (Dk. 9) ve Lionel Messi
(Dk. 69) attı.
Barcelona aldığı galibiyetle puanını 49'a çıkararak en yakın rakibi Atletico Madrid
'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Girona ise 24 puanda kaldı.
Öte yandan Barcelona'nın kaptanı Messi, La Liga'da 19 gole ulaşırken, hem İspanya'da hem de Avrupa
liglerinde gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:48 Kaynak: AA
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