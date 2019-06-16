Son Dakika Haberleri: Katalonya Grand Prix'sinde zafer Marquez'in
Son Dakika Spor Haber

Katalonya Grand Prix'sinde zafer Marquez'in

2 saat önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Katalonya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Katalonya Grand Prix'sinde zafer Marquez'in, System.String[]
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Katalonya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun yedinci ayağı, İspanya'nın Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.
Startta 10'unculuktan 4'üncülüğe tırmanan Jorge Lorenzo'nun (Repsol Honda) 2. turda motosikletinin kontrolünü kaybetmesi, lider Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) da dahil ilk 6 içindeki 4 sürücünün yarış dışı kalmasıyla sonuçlandı.
Seyircisi önünde yarışan Repsol Honda pilotu Marc Marquez, kaza sonrası aldığı liderliği yarış sonuna kadar korudu ve bu sezon 4, kariyerinin 48. MotoGP zaferine ulaştı.
Bitiş çizgisini liderden 2.6 saniye sonra geçen Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 2'nci, Marquez'in 4.5 saniye gerisindeki Mission Winnow Ducati'den Danilo Petrucci ise 3. oldu.
Puanını 140'a yükselten son 3 yılın şampiyonu Marquez, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
Sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 30 Haziran'da koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya): 140 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103
3. Alex Rins (İspanya): 101
4. Danilo Petrucci (İtalya): 98
5. Valentino Rossi (İtalya): 72
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:04 Kaynak: AA
Honda, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın Juventus'un yeni hocası Sarri oldu Fenerbahçe, Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:23:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katalonya Grand Prix'sinde zafer Marquez'in
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]