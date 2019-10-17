Son Dakika Haberleri: Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Torra: Bağımsızlık referandumu yapmak istiyoruz
Son Dakika Dünya Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Torra: Bağımsızlık referandumu yapmak istiyoruz

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Torra: Bağımsızlık referandumu yapmak istiyoruz

1 saat önce

Katalonya Özerk Bölgesi'nde yaşanan protestolar ve şiddet olayları sonrası konuşan Hükümet Başkanı Quim Torra, iki sene içerisinde İspanya'dan ayrılmak için yeni bir bağımsızlık referandumu yapmaları gerektiğini söyledi.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Torra: Bağımsızlık referandumu yapmak istiyoruz, System.String[]

Katalonya Özerk Bölgesi'nde yaşanan protestolar ve şiddet olayları sonrası konuşan Hükümet Başkanı Quim Torra, iki sene içerisinde İspanya'dan ayrılmak için yeni bir bağımsızlık referandumu yapmaları gerektiğini söyledi.


Katalonya'daki mevcut hükümetin görev süresi 2021 Aralık'a kadar devam ediyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Hükümet, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de bir polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı
Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye mültecileri salarsa güç kullanırız Amerikalı şampiyon boksör Patrick Day, nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 21:01:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Torra: Bağımsızlık referandumu yapmak istiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]