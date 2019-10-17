Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Torra: Bağımsızlık referandumu yapmak istiyoruz
1 saat önce
Katalonya Özerk Bölgesi'nde yaşanan protestolar ve şiddet olayları sonrası konuşan Hükümet Başkanı Quim Torra, iki sene içerisinde İspanya'dan ayrılmak için yeni bir bağımsızlık referandumu yapmaları gerektiğini söyledi.
Katalonya Özerk Bölgesi'nde yaşanan protestolar ve şiddet olayları sonrası konuşan Hükümet Başkanı Quim Torra, iki sene içerisinde İspanya'dan ayrılmak için yeni bir bağımsızlık referandumu yapmaları gerektiğini söyledi.
Katalonya'daki mevcut hükümetin görev süresi 2021 Aralık'a kadar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:27
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