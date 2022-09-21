Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor

21.09.2022 17:33
Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor

Katar, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası taraftarları hariç, ülkeye ziyaretçi girişini askıya alacağını duyurdu.

Katar, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası taraftarları hariç, ülkeye ziyaretçi girişini askıya alacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, 20 Kasım'da başlayacak 2022 Dünya Kupası sürecinde ülkeye giriş ve çıkışlarla ilgili prosedürlerin ayrıntılarını Doha'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Yeni uygulamalar kapsamında Dünya Kupası için "Hayya" isimli özel kimlik kartı taşıyanların Katar'a girişlerine izin verileceği belirtildi.

Hayya Kart, Dünya Kupası için gelen bilet sahiplerini belirlemek ve onların Katar deneyimlerini artırmaya yönelik çeşitli hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanılacak.

Dünya Kupası süresi boyunca Katar vatandaşları, çalışma vizesi taşıyanlar, Körfez ülkelerinin vatandaşları ve insani durumların, Hayya Kart uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Katar'da 20 Kasım -18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, milli takımlar düzeyinde futbol dünyasının en büyük ve önde gelen turnuvası olarak kabul ediliyor.

YORUMLAR
500
Katar Rusya-Ukrayna krizinde barışçıl çözüme katkı vermeye hazır Katar Rusya-Ukrayna krizinde barışçıl çözüme katkı vermeye hazır Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi: Parlamento seçimleri meşru değil Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi: Parlamento seçimleri meşru değil
Kaynak: AA

Aralık, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:34:14. #1.13#
SON DAKİKA: Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement