Katar 2022: LGBTİ+ bireyler ülkenin 'adetlerine' uymak şartıyla Dünya Kupası'na buyursunlar

2022'de Katar'da düzenlenecek FİFA Dünya Kupası'nın organizatörleri, LGBTİ+ bireyler de dahil olmak üzere herkesin şampiyonayı izlemeye 'davetli' olduğunu açıkladı. Eşcinsel eylemlerin yasak olduğu ülkede organizatörler, Katar'ın misafirperver bir ülke olduğunu hatırlattı ancak ziyaretçilerin ülkenin örf ve adetlerine saygı göstermesini istedi.



FİFA 2022 Katar Dünya Kupası'nın CEO'su Nasır el-Khater, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Dünya Kupası'nı izlemek isteyebilecek eşcinsel ve transgender bireyler hakkında bir soruyu, "Tüm taraftarların Katar'ın dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olduğundan emin olmasını isterim. Her dinden, cinsel yönelimden ve ırktan taraftarın burada kabul edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde yanıtladı.