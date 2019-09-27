Son Dakika Haberleri: Katar 2022: LGBTİ+ bireyler ülkenin 'adetlerine' uymak şartıyla Dünya Kupası'na buyursunlar
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Katar 2022: LGBTİ+ bireyler ülkenin 'adetlerine' uymak şartıyla Dünya Kupası'na buyursunlar

7 dakika önce

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın organizatörleri LGBTİ+ bireyler de dahil olmak üzere herkesi şampiyonaya davet etti. Katar 2022'nin CEO'su Nasır el-Khater, ülkesinin misafirperverliğini vurguladı ancak ziyaretçilerin de ülkenin örf ve adetlerine saygı göstermesini istedi.

Katar 2022: LGBTİ+ bireyler ülkenin 'adetlerine' uymak şartıyla Dünya Kupası'na buyursunlar, System.String[]

2022'de Katar'da düzenlenecek FİFA Dünya Kupası'nın organizatörleri, LGBTİ+ bireyler de dahil olmak üzere herkesin şampiyonayı izlemeye 'davetli' olduğunu açıkladı. Eşcinsel eylemlerin yasak olduğu ülkede organizatörler, Katar'ın misafirperver bir ülke olduğunu hatırlattı ancak ziyaretçilerin ülkenin örf ve adetlerine saygı göstermesini istedi.


FİFA 2022 Katar Dünya Kupası'nın CEO'su Nasır el-Khater, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Dünya Kupası'nı izlemek isteyebilecek eşcinsel ve transgender bireyler hakkında bir soruyu, "Tüm taraftarların Katar'ın dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olduğundan emin olmasını isterim. Her dinden, cinsel yönelimden ve ırktan taraftarın burada kabul edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde yanıtladı.

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2014 Fifa Dünya Kupası, Katar, CEO, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:30 
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