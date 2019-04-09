Son Dakika Haberleri: Katar, 3 bankaya dava açtı: Riyali manipüle ediyorlar

Katar, 3 bankaya dava açtı: Riyali manipüle ediyorlar

2 dakika önce

Katar; Suudi Arabistan, BAE ve Lüksemburg'tan 3 bankaya "Katar riyalini manipüle ederek zarar verdikleri" gerekçesiyle dava açtı.

Katar, 3 bankaya dava açtı: Riyali manipüle ediyorlar , System.String[]
Katar; Suudi Arabistan, BAE ve Lüksemburg'tan 3 bankaya "Katar riyalini manipüle ederek zarar verdikleri" gerekçesiyle dava açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:34 

Ekonomi
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