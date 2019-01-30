Son Dakika Haberleri: Katar'a ihracat milyar doları aştı

Katar'a ihracat milyar doları aştı

45 dakika önce

Türkiye'nin Katar'a ihracatı 2018'de yüzde 62'lik artışla 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi.

Katar'a ihracat milyar doları aştı, System.String[]
Türkiye'nin Katar'a ihracatı 2018'de yüzde 62'lik artışla 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 

Türkiye, İhracat, Katar, Ekonomi
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