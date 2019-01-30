Katar'a ihracat milyar doları aştı
45 dakika önce
Türkiye'nin Katar'a ihracatı 2018'de yüzde 62'lik artışla 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi.
Türkiye
'nin Katar
'a ihracatı 2018'de yüzde 62'lik artışla 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06
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