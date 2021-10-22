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Katar'a Karayolu / Havayolu Nakliye ( Doha ) - Son Dakika

Katar'a Karayolu / Havayolu Nakliye ( Doha )

22.10.2021 16:07
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Katar'a Karayolu / Havayolu Nakliye ( Doha )

Saygınlar Nakliyat Firması, Orta Doğu'da yer alan Katar, komşu ülkelerle birlikte önemli bir konuma sahiptir.

Türkiye ve Katar arasında nakliye işlemleri ise sık sık yapılmaktadır. Katar nakliye işlemleri farklı nedenlerden dolayı gerçekleştirilir. Taşınması gereken ürünler özel firmalar tarafından taşınmaktadır. Saygınlar Nakliyat sektörde bulunduğu süre içerisinde bilgi ve birikimlerini geliştirmiş, önemli bir konuma sahip firmadır. Firma, Türkiye - Katar arası nakliye çalışmalarından sorumludur. Profesyonel ekiple birlikte planlı hareket eden firma birçok çalışmayı başarıyla tamamlamıştır. İhtiyaca yönelik taşıma çalışmaları sunan firma güvenilir ve garantili nakliye işlemleriyle sektörde varlığı korumaktadır.Uluslararası Karayolu Güzergahı Türkiye > İran/ buşehr limanından > Katar/ alruwais teslimi naklediliyor.

Katar Nakliye İşlemleri ve Detayları

Katar'a yapılan nakliye işlemlerinde özel izin ve belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. İki ülke arasında gerçekleştirilen nakliye işlemleri genelde uzun sürede tamamlanırken Saygınlar Nakliye tüm işlemleri vaktinde tamamlamaktadır. Firma, bilgi ve birikimleri doğrultusunda her zaman planlı hareket etmektedir. Taşıma işlemi için alınması gereken izin ve belgeler alınır, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra tüm çalışmalar vaktinde sonlandırılır. Firma, müşterilerin zaman kaybı yaşamaması adına özenle hareket etmektedir. Nakliye işlemlerinde kuru yük taşımacılığı sıklıkla yapılmaktadır.hamad limanı, ruwais limanı teslim. Fakat bununla birlikte sıvı, gıda ve değerli maden taşımacılığı da yapılmaktadır. Katar nakliyat işlemlerinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemler:

• Bütün Komple Tır taşıma

• Parsiyel taşıma ( kargo )

• Frigo taşıma , soğutuculu, reefer truck

Taşınması gereken yükün durumuna göre bütün, parsiyel veya Frigo taşımacılık yapılmaktadır.

Katar Parsiyel Taşıma Nedir?

Katar'a yapılan taşıma işlemlerinde parsiyel taşımacılık sıklıkla tercih edilmektedir. Katar parsiyel işleminde tek araç içerisinde birden fazla kişiye veya firmaya ait yük bulunmaktadır. Yani birden fazla kişiye ait yükler aynı araç içerisinde taşınmaktadır. Parsiyel taşıma işlemi için müşterilerin güzergahı aynı olmalıdır. Doha nakliyat alanında yapılan taşıma işleminde araç içerisindeki yükler aynı güzergahta hareket etmelidir. Duhan nakliye işlemlerinde de yükler için güzergah aynı olmalıdır. Aksi takdirde parsiyel taşıma işlemi yerine bütün taşıma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bütün taşıma işleminde taşıma aracı içerisine bir kişiye veya bir firmaya ait yükler yerleştirilir. Araç, birden fazla kişi veya firma için bölünmez. Her iki taşıma işleminin de kendine ait avantajları bulunmaktadır. Saygınlar Nakliyat, profesyonel ekiple parsiyel taşıma hizmeti vermektedir.

Katar Tır İle Taşıma Fiyatları, Navlunları nedir?

Katar tır fiyatları değişmektedir. Fiyatlarda görülen değişiklik ise taşıma detayına göre belirlenmektedir. Taşıma işleminde tercih edilen tırın genişliği, tırın özellikleri ve mesafe doğrultusunda fiyatlar belirlenmektedir. Parsiyel taşıma daha uygun fiyatlıyken frigo taşıma işleminde fiyatlar yükselmektedir. Katar frigo taşıma işleminde özel donanımlı tırlar kullanılmaktadır. Tır içerisinde soğutucular bulunur.

Tır içinde ısı 18 derece ve -26 derece arasında ayarlanmaktadır. Ortamın ısısına göre yapısı, kalitesi, tadı, kokusu ve kullanım ömrü değişecek olan ürünler özel frigo tırlarla taşınır. Frigo taşımacılıkta geliştirilmiş tırlar tercih edildiği için fiyatlar artmaktadır. Saygınlar Nakliyat ise sektörün güvenilir ismi olarak doğru fiyat aralığında hizmet vermektedir. Tır içerisine özenle yerleştirilen ürünler için gerekli ısı ayarlanmaktadır. Bu sayede taşıma işlemi sonlana kadar ürünlerin herhangi bir hasar alması önlenir. Ürünler olması gereken ısı ortamında korunur. Frigo nakliyat işlemlerinde ve diğer taşıma işlemlerinde ürünlerin herhangi bir hasar almaması için gerekli güvenlik önlemleri eksiksiz alınır. Saygınlar Nakliyat, bu doğrultuda profesyonel çalışmalarla hizmet vermektedir. Genelde katar nakliye firmaları, Katara lojistik firmaları, katar tır taşımacılığı, katar nakliyat şirketleri denildiğinde ilk akla Saygınlar ulurlararası Nakliyat gündemde.

Katara transit süre 8-10 gün.

Kaynak : Türkiye – Katar karşılıklı Taşıma Şirketi

sales@sayginlarnakliyat.com

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SON DAKİKA: Katar'a Karayolu / Havayolu Nakliye ( Doha ) - Son Dakika
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