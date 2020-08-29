İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Ağustosta Bağcılar'da bulunan bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Burada narkotik madde arama köpekleri ile gerçekleştirilen aramada Katar'a gönderilmek üzere dekoratif sandık içerisine zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 6 kilo 780 gram gelen captagon hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:41 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Katar'a kargolanacak dekoratif sandıktan 6 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika