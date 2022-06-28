Katar ve İran'dan ikili ilişkiler ve iş birliği görüşmesi

Katar ve İran, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve aralarındaki iş birliği yollarını görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmed bin Hassan el-Hammadi, Doha'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ile bir araya geldi.

Katar Bölgesel İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed el-Halifi'nin de hazır bulunduğu görüşmede iki ülke arasındaki ikili iş birliği ilişkileri gözden geçirildi.

Katar, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı canlandırmak için ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın diyaloğun başarılı olmasında tüm taraflara yardımcı olacak ortamı sağlamaya tam olarak hazır olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, Katar'ın bu hafta ABD ile İran arasında Avrupa Birliği Koordinatörlüğü'nün himayesindeki dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğu ifade edilmişti.

Bu arada ABD'nin Doha Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD'nin İran İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Robert Malley'in, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya geldiği belirtilmişti.

Borrell'in "müzakereler başlayacak" açıklaması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 25 Haziran'daki İran ziyaretinde, Tahran ve Washington'un bir süre ara verilen nükleer müzakerelere yeniden başlama kararından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Borrell, "Ziyaretimden sonra Viyana görüşmeleri başlayacak ve ekibim orada olacak. Bu çıkmazı kıracağız. Üç aylığına durduruldu ancak bugün görüşmelere devam edilmeli." demişti.

İran ile nükleer müzakereler

İran, nükleer programı hakkında 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın yanı sıra Almanya ile anlaşma imzalamıştı.

ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018'de anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden sonra İran ile ABD'nin anlaşmaya dönmesi için müzakereler başladı.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.