Son Dakika Haberleri: Katar Açık'ta Şampiyon Agut

Katar Açık'ta Şampiyon Agut

1 saat önce

Katar Açık Tenis Turnuvası finalinde Tomas Berdych'i 2-1 yenen Roberto Bautista Agut, şampiyon oldu.

Katar Açık'ta Şampiyon Agut, System.String[]
Katar Açık Tenis Turnuvası finalinde Tomas Berdych'i 2-1 yenen Roberto Bautista Agut, şampiyon oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 24 numarası İspanyol Agut, klasmanın 71. sırasında yer alan Çek Berdych ile karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 55 dakika süren mücadelede Berdych'i 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden 30 yaşındaki Agut şampiyonluğa ulaştı.

Agut, turnuvanın yarı finalinde de dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i elemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:51 Kaynak: AA

Tenis, Tomas Berdych, Katar, Spor
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