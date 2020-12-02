Katar, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında varılan anlaşmadan memnun - Son Dakika

Katar, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında varılan anlaşmadan memnun

02.12.2020 22:53
Katar, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında varılan anlaşmadan memnun, System.String[]

Katar, Afganistan ve Taliban temsilcilerinin, başkent Doha'da yürüttüğü barış görüşmelerini sürdürmek üzere ön anlaşmaya varmalarından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Katar, Afganistan ve Taliban temsilcilerinin, başkent Doha'da yürüttüğü barış görüşmelerini sürdürmek üzere ön anlaşmaya varmalarından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, Afgan müzakerecilerin Doha'da vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.

Anlaşmanın, 12 Eylül 2020'de başlayan Afganistan barış görüşmelerinde bir kilometre taşını teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, bu önemli gelişmenin Afganistanlı tarafların ciddi olduklarını ve anlaşmazlıkları aşabileceklerini ortaya koyduğu belirtildi.

Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcileri, Katar'da yürütülen barış görüşmelerini sürdürmek üzere ön anlaşmaya varmıştı.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

Afganistan, Taliban, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında varılan anlaşmadan memnun - Son Dakika


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