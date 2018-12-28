Son Dakika Haberleri: Katar Anlaşması Resmi Gazete'de

Katar Anlaşması Resmi Gazete'de

14 dakika önce

Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Katar Anlaşması Resmi Gazete'de, System.String[]
Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan kanun ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ile anlaşmaya dair "protokol" ve "mektuplar"ın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu anlaşma 18 Aralık 2016 tarihinde Trabzon'da imzalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:55 Kaynak: AA

Türkiye, Katar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Ekip Otosunda Tecavüz Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu

"Şehitler Mehitler Aman Yeter" Diyen Yerlitaş Hakkında Suç Unsuru Bulunmadığı İçin Soruşturma Açılmadı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Bakanlığa Atananların Emeklilik ve Yaşlılık Aylıkları Kesilmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 08:09:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katar Anlaşması Resmi Gazete'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]