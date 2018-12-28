Katar Anlaşması Resmi Gazete'de
14 dakika önce
Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye
ile Katar
arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yer alan kanun ile "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ile anlaşmaya dair "protokol" ve "mektuplar"ın onaylanması uygun bulundu. Söz
konusu anlaşma 18 Aralık
2016 tarihinde Trabzon
'da imzalanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:55 Kaynak: AA
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