Son Dakika Haberleri: Katar, Aramco saldırısını kınadı
Son Dakika Politika Haber

Katar, Aramco saldırısını kınadı

38 dakika önce

Katar, Suudi Arabistan'da devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise İHA ile yapılan saldırıyı kınadı.

Katar, Aramco saldırısını kınadı, System.String[]

Katar, Suudi Arabistan'da devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise İHA ile yapılan saldırıyı kınadı.


Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sivil yerleşimlerine ve Suudi Arabistan'daki Aramco'ya ait iki büyük tesise yapılan saldırıları kınıyoruz" ifadesini kullandı.


Al-Sani, bu savaşın ve devam eden çatışmanın durması gerektiğini vurgulayarak, " Orta Doğu'daki güvenliği sağlamak için ortak hareket etmemiz şart" dedi.


Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Suudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Husiler ise saldırıları üstelendiklerini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu.


Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. - DOHA

Suudi Arabistan, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz
Motorine 7 kuruş zam geldi Goldman Sachs: Petrol fiyatları yükselebilir Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı: Partimize buyursun gelsinler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:09:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katar, Aramco saldırısını kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]